نماینده ولی‌فقیه در مازندران، مداحان را پرچمداران جهاد فرهنگی دانست و بر نقش آنان در آگاهی‌بخشی، تقویت روحیه مردم و پاسداری از حقیقت تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، آیت‌الله محمدی‌لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع) استان که در آستانه میلاد حضرت زهرا (س) برگزار شد، مداحان را پرچمداران جهاد فرهنگی دانست و گفت: فلسفه مداحی، معرفی و ترویج شخصیت‌های راستین و بافضیلت است و نباید اجازه داد جایگاه شهید و جلاد در تاریخ جابه‌جا شود یا حقیقت با مداحی‌های دروغین و چاپلوسانه تحریف شود.

وی با اشاره به نقش تاریخی مداحان در پاسداری از جایگاه پیامبر اسلام (ص) افزود: مداحان با زبان و هنر خود در برابر تحریف‌های تاریخی ایستادگی کردند و در یک جنگ فرهنگی بزرگ نقش‌آفرین بودند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران، حضور مداحان در تجمعات مردمی و مراسم‌های شبانه ماه‌های اخیر را اثرگذار دانست و گفت: مداحی‌های آنان علاوه بر ایجاد شور و نشاط، در افزایش آگاهی و تقویت روحیه مردم نیز تأثیرگذار است.

آیت‌الله محمدی‌لائینی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شاعران توانمند افزود: مداحان باید با تولید و اجرای اشعار زنده، پرمحتوا و حماسی، در مسیر خون‌خواهی شهدا، دفاع از وطن، حفظ یکپارچگی کشور، صیانت از دین و مقابله با جنایات دشمنان گام بردارند.

وی در پایان از جامعه مداحان خواست با حفظ انگیزه و تقویت محتوای فرهنگی و معنوی، رسالت خود را در ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگ اهل‌بیت (ع) ادامه دهند.