فرماندار بم با تأکید بر ضرورت حفاظت از منظر فرهنگی این شهر گفت: ساخت‌وساز بیش از دو طبقه مجاز نیست و حفظ باغ‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز با نظارت شهرداری و میراث فرهنگی پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، رضا مشکی در گفت‌و‌گو با رادیو کرمان، افتتاح بخش آنژیوگرافی بیمارستان پاستور بم و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم را از جمله پروژه‌های اخیر شهرستان برشمرد و گفت: راه‌اندازی بخش آنژیوگرافی به کاهش مراجعات بیماران به مرکز استان کمک می‌کند.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی بیمارستان ۲۰۵ تختخوابی در حال احداث بم، این پروژه را از مطالبات اصلی مردم دانست و افزود: تأمین منابع مالی آن در حال پیگیری است و پروژه می‌تواند از محل بند «خ» و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی تأمین اعتبار شود. زمان اتمام طرح به تأمین اعتبار بستگی دارد، اما پیمانکار همچنان مشغول فعالیت است.

فرماندار بم درباره طرح‌های راه‌سازی نیز اظهار کرد: عملیات روکش و بهسازی راه‌های اصلی در قالب کریدور شرق در حال انجام است و محدوده آن از ابتدای حوزه استحفاظی شهرستان تا انتهای آن را در بر می‌گیرد.

مشکی با اشاره به اجرای نهضت ملی مسکن در بم گفت: چهار هزار نفر در این طرح واجد شرایط شناخته شده‌اند که تاکنون به یک‌هزار و ۱۰۰ نفر زمین واگذار شده است. همچنین سایت ۲۷۰ هکتاری در جنوب شهر پیش‌بینی شده که ظرفیت تأمین چهار هزار قطعه زمین را دارد.

وی در ادامه با اشاره به ثبت منظر فرهنگی باغ‌شهر بم تأکید کرد: برای صیانت از این منظر، شهرداری و میراث فرهنگی بر ساخت‌وساز‌ها نظارت دارند و اجازه احداث ساختمان‌های بیش از دو طبقه داده نمی‌شود. حفظ باغ‌ها و جلوگیری از کاربری‌های غیرمجاز نیز در اولویت است تا هویت باغ‌شهر بم حفظ شود.

فرماندار بم همچنین درباره پل ولایت گفت: اعتبارات این پل ملی شده و در قالب یک پروژه بزرگ در حوزه راه و شهرسازی قرار گرفته است. برای اجرای آن ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که تخصیص آن با توجه به شرایط کشور انجام می‌شود.