مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان از برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس استان، همزمان با سراسر کشور، در ساعت ۱۰ صبح روز هشتم آذرماه خبر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، اقای نژاد خالقی بر آموزش دانش‌آموزان برای واکنش در لحظات نخست حادثه تاکید کرد

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمان آموزش و آمادگی دانش‌آموزان را یکی از مهم‌ترین ارکان کاهش تلفات در زمان وقوع حوادث دانست.

وی افزود:این مانور امسال نیز روز هشتم آذرماه، از ساعت ۱۰ صبح، در مدارس سراسر استان کرمان برگزار می‌شود و در شهرستان‌ها نیز مدارس منتخب میزبان این برنامه خواهند بود.

نژاد خالقی خاطر نشان کرد:اجرای این برنامه علاوه بر آموزش دانش‌آموزان، زمینه آمادگی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و امدادی از جمله جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و آتش‌نشانی را فراهم می‌کند تا در زمان وقوع بحران بتوانند عملکرد مؤثرتر و سریع‌تری داشته باشند.