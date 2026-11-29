به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، در آستانه سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به مناسبت هفته جوانی جمعیت، شب گذشته جمعی از خانواده‌های خوش فرزند با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند.

آیت‌الله عبادی، در این دیدار با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) اسوه و الگوی دو عالم، به‌ویژه در مسئله ازدواج هستند.

وی با تأکید بر وظیفه مهم و سنگین مادران افزود: کار سخت و پرمسئولیت تربیت نسل آینده بر عهده مادران است که یک عبادت و نوعی جهاد محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: تشکیل زندگی از بهترین عبادات است و زنانی که همواره در زندگی در حال خدمت به همسر و فرزندان و تربیت آنان و فراهم کردن زندگی آرام هستند و در تمام لحظه‌های زندگی به قصد قربت تلاش می‌کند، در حال جهادند.

آیت‌الله عبادی در بخشی از سخنانش با اشاره به شرایط کنونی گفت: ما در یک جنگ ترکیبی هستیم که با دشمنی که قانون ندارد و همه قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد، روبه‌رو هستیم؛ امروز قدرت نمایی بسیجیان و نیرو‌های مسلح به دشمنان ایران اسلامی آنان را به عقب رانده است و از سوی دیگر دشمنان از راه مشکلات اقتصادی و جنگ فرهنگی وارد میدان شده‌اند و باید هوشیار باشیم.

در ادامه این دیدار، خانم بصیری‌پور، مسئول امور بانوان سپاه انصارالرضا (ع) استان، به اجرای طرح «هل اتی» به صورت آزمایشی در شهرستان طبس اشاره کرد و گفت: در شهرستان بیرجند با همکاری خیران، خدمات درمانی به خانواده‌های فاقد فرزند به منظور فرزندآوری ارائه خواهد شد و توسط پایگاه‌های مقاومت در هر محله و منطقه، افراد شناسایی و معرفی خواهند شد.

وی همچنین به اجرای طرح «نجات» به منظور جلوگیری از سقط جنین و حمایت از زوج‌های جوان در استان اشاره کرد.