به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ اکبر قایمی افزود: آبگیری این تالاب از مهرماه امسال از طریق کانال سد حسنلو آغاز شده و با ورود بیش از چهار میلیون مترمکعب آب و همچنین روان‌آب‌های سطحی، سطح آب تالاب افزایش یافته و سرریز شده است.

وی تصریح کرد: آب این تالاب از طریق رودخانه گادر تامین می‌شود و امسال با توجه به جاری شدن زودهنگام این رودخانه، آبگیری تالاب‌های این شهرستان نیز زودترآغاز شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: شرایط مناسب آبی در این تالاب موجب شده است که هم‌اکنون هزاران بال انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی از جمله اردک‌سانان، انواع غاز‌ها و مرغابی‌ها در این زیستگاه حضور داشته باشند.

اکبر قایمی خاطر نشان کرد: نزدیکی تالاب حسنلو به سد حسنلو و وجود پوشش گیاهی مناسب، این تالاب را به یکی از زیستگاه‌های مهم برای زادآوری و جوجه‌آوری گونه‌های حساس و در معرض تهدید از جمله اردک سرسفید تبدیل کرده است.

وی اضافه کرد: با سرریز شدن تالاب حسنلو، آبگیری تالاب‌های سولدوز، دورناگلی و طالقان نیز آغاز شده و به‌زودی آبگیری تالاب درگه‌سنگی هم از طریق رودخانه گادر شروع می‌شود.