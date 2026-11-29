معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری، با تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت پیشرفت دانش‌بنیان گفت: با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و تهدید‌هایی که متوجه کشور است، توسعه فناوری‌های پیشرفته و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ استقلال، امنیت و تداوم پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صابر میرزایی با اشاره به تحولات جنگ اخیر و واکنش جامعه ایران به حملات خارجی گفت : یکی از موضوعاتی که برای ناظران خارجی قابل توجه بود، حضور مسئولان کشور در صحنه و تداوم فعالیت مجموعه‌های مختلف در شرایط جنگی بود، برخلاف انتظاراتی که درباره فروپاشی انسجام داخلی و خروج مردم از کشور وجود داشت، شاهد شکل‌گیری همبستگی و حضور بخش‌های مختلف جامعه بودیم.

وی با بیان اینکه در تحولات اخیر، دانشمندان و نخبگان علمی نیز در کنار فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی هدف قرار گرفتند، افزود: این موضوع نشان‌دهنده تغییر ماهیت جنگ‌هاست؛ به این معنا که در جنگ‌های جدید، علاوه بر زیرساخت‌های نظامی، ظرفیت‌های علمی، فناورانه و انسانی کشور‌ها نیز هدف قرار می‌گیرد. بنابراین، برخورداری از توان علمی و فناوری پیشرفته یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت ملی است.

معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری با اشاره به نقش فناوری در تحولات نظامی اخیر گفت : در کنار عواملی مانند روحیه مردم و موقعیت جغرافیایی، فناوری نیز در معادلات و توانمندی‌های کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. از این منظر، نمی‌توان مسائل امنیتی و دفاعی را بدون توجه به ظرفیت‌های علمی، مهندسی و فناورانه بررسی کرد.

میرزایی با تأکید بر ضرورت توجه به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ افزود : بررسی تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت کشور‌ها صرفاً با شاخص‌های نظامی سنجیده نمی‌شود و مؤلفه‌های اقتصادی ، مالی، تجاری و فناورانه نیز در معادلات قدرت اهمیت دارند.

وی با بیان اینکه موضوع پیشرفت کشور باید فراتر از مباحث مقطعی و روزمره مورد توجه قرار گیرد، گفت : کشور در حوزه‌های مختلف توسعه، از جمله اقتصاد، عدالت اجتماعی، نظام مدیریتی و فناوری، با چالش‌هایی مواجه بوده است، برای عبور از چالش‌هایی که کشور را درگیر کرده است ، باید درباره الگو‌های توسعه و نحوه اداره کشور بازنگری جدی صورت گیرد.

میرزایی با اشاره به تجربه‌های مختلف در زمینه مدیریت اقتصادی کشور افزود : در دوره‌های مختلف، رویکرد‌های متفاوتی برای تحقق عدالت و کاهش شکاف‌های اقتصادی دنبال شده است، اما برخی سیاست‌ها به دلیل ناکارآمدی در اجرا نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر دست پیدا کنند. بنابراین، لازم است در کنار توجه به عدالت اجتماعی، به کارآمدی نظام اقتصادی، بهره‌وری و استفاده صحیح از ظرفیت‌های کشور نیز توجه شود.

وی با تأکید بر اینکه بررسی مسائل ایران بدون شناخت شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک منطقه امکان‌پذیر نیست، گفت : تحولات تاریخی نشان می‌دهد که تجارت جهانی، انحصار‌های اقتصادی، تحریم‌ها و رقابت قدرت‌ها همواره در شکل‌دهی به مناسبات سیاسی و امنیتی کشور‌ها مؤثر بوده‌اند ، از این رو، برای تحلیل شرایط ایران باید جایگاه جغرافیایی، ظرفیت‌های اقتصادی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفت.

معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری ، با اشاره به تجربه تحریم‌های چند دهه اخیر کشور افزود : تحریم‌ها در مقاطع مختلف، حوزه‌های گوناگونی از جمله صنعت نفت، تجهیزات صنعتی، قطعات، فناوری‌های پیشرفته، مبادلات مالی و تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، کشور برای تداوم فعالیت‌های خود ناچار شده است از مرحله بهره‌برداری و تعمیر تجهیزات به سمت ساخت قطعات، مهندسی، طراحی و در نهایت تحقیق و توسعه حرکت کند.

میرزایی گفت : تحریم‌ها اگرچه محدودیت‌های گسترده‌ای ایجاد کردند، اما در برخی حوزه‌ها ، زمینه‌ساز شکل‌گیری ظرفیت‌های داخلی شدند، تجربه صنایع نفت، پالایشگاهی، پتروشیمی و دیگر صنایع پیشرفته نشان می‌دهد که شرکت‌های داخلی و مجموعه‌های دانش‌بنیان توانسته‌اند بخشی از نیاز‌هایی را که پیش‌تر از خارج تأمین می‌شد، در داخل کشور پاسخ دهند.

وی با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در عبور از محدودیت‌های فناورانه افزود : بسیاری از ظرفیت‌هایی که امروز در صنایع کشور وجود دارد، در بستر نیاز‌های داخلی و محدودیت‌های ناشی از تحریم شکل گرفته است. اگر این ظرفیت‌ها تقویت شوند، می‌توانند به یکی از پایه‌های اصلی پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشور تبدیل شوند.

معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت بازتعریف مفهوم نخبگی در مسیر توسعه کشور گفت: نخبگی صرفا به برخورداری از رتبه‌های علمی و تحصیلی محدود نمی‌شود، بلکه افراد مؤثر و توانمندی که می‌توانند در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی کنند نیز باید در زمره نخبگان قرار گیرند. آنچه اهمیت دارد، اثرگذاری دانش و تخصص در حل مسائل واقعی جامعه است.

میرزایی با بیان اینکه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان نیازمند شکل‌گیری بازار مناسب برای محصولات فناورانه است، افزود: نمی‌توان انتظار داشت یک فناوری پیشرفته صرفاً با اتکا به بازار محدود داخلی به رشد و بلوغ برسد، برای توسعه این فناوری‌ها باید بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گیرند و کشور‌های پیرامونی در قالب همکاری‌های اقتصادی، فناورانه و امنیتی در این مسیر مشارکت داشته باشند.

وی گفت : تولید یک محصول فناورانه، به‌تنهایی به معنای شکل‌گیری یک صنعت پایدار نیست؛ بلکه باید زنجیره‌ای از بازار، تقاضا، تولید، خدمات و همکاری‌های منطقه‌ای در کنار آن شکل بگیرد تا فناوری بتواند به رشد و توسعه خود ادامه دهد.

معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور افزود : ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی و منابع طبیعی برخوردار است، اما برای ایجاد اقتصادی پویا و پایدار، نمی‌توان صرفاً به این منابع متکی بود. حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های پیشرفته، ضرورتی برای حفظ توان رقابتی و تقویت موقعیت کشور در شرایط آینده است.

میرزایی با اشاره به اهمیت توانمندی داخلی در حوزه صنایع دفاعی و فناوری‌های راهبردی گفت: در شرایطی که کشور با تهدید‌های خارجی مواجه است، باید بتواند نیاز‌های اساسی و راهبردی خود را با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأمین کند ، تحقق این هدف نیز صرفاً به تولید یک محصول نهایی محدود نیست، بلکه به توانمندی در تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، سامانه‌های کنترلی و تمامی حلقه‌های زنجیره فناوری نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در فرآیند حکمرانی افزود : برای تحقق پیشرفت دانش‌بنیان، نمی‌توان صرفاً به حضور مردم در عرصه‌های امنیتی و دفاعی اکتفا کرد؛ بلکه باید زمینه مشارکت نظام‌مند اقشار مختلف مردم، به‌ویژه متخصصان و نخبگان، در حوزه‌های تخصصی، مدیریتی و تصمیم‌سازی کشور فراهم شود.

معاون نوآوری و فناوری مرکز همکاری‌های ریاست جمهوری گفت : اگر بتوان سازوکار مشخصی برای مشارکت مردم و نخبگان در لایه‌های مختلف حکمرانی طراحی کرد، ظرفیت‌های گسترده علمی و تخصصی جامعه در مسیر حل مسائل کشور قرار می‌گیرد و این موضوع می‌تواند سرعت پیشرفت را افزایش دهد.

میرزایی با تأکید بر اینکه پیشرفت صرفاً با افزایش ظاهری امکانات و منابع مالی محقق نمی‌شود، افزود : پیشرفت در واقع به معنای توانایی تشخیص درست مسائل، اتخاذ تصمیم صحیح و اجرای مناسب تصمیم‌هاست، دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌توانند با کمک به شناخت دقیق مسائل، ارائه راهکار‌های علمی و جهت‌دهی به تصمیم‌گیری‌ها، نقش مهمی در تحقق این مسیر ایفا کنند.