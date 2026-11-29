رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: با هدف افزایش بهره‌وری در تولید و آبزی‌پروری، دانش فنی حاصل از پژوهش‌ها از طریق فراخوان‌های رسمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدصدیق مرتضوی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه در سه دسته کلیِ «پایه‌ای» (مبنای مطالعات آتی)، «ترویجی» (انتقال مستقیم به بهره‌برداران) و «تجاری‌سازی» برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. در بخش تجاری‌سازی، پس از نیازسنجی و ثبت دانش فنی، دستاورد‌های پژوهشی از طریق فراخوان‌های عمومی و در قالب قرارداد‌های ریالی در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

مرتضوی با تأکید بر اینکه طرح‌های تحقیقاتی این مؤسسه با هدف هدایت اصولی بهره‌برداران دریایی تدوین می‌شود، افزود: این مطالعات به فعالان بخش صید و صیادی کمک می‌کند تا با آگاهی از روش‌های بهینه و مناطق مناسب برداشت، بهره‌وری و پایداری فعالیت‌های خود را افزایش دهند.

او همچنین درخصوص حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و نوپا تصریح کرد: با برگزاری نشست‌های تخصصی، از شرکت‌های فناور دعوت به همکاری کرده‌ایم و در مواردی که این شرکت‌ها بدون تجهیزات یا آزمایشگاه‌های تخصصی باشند، مؤسسه با انعقاد قرارداد‌های همکاری، زیرساخت‌ها و امکانات آزمایشگاهی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به الزامات اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: همسو با اجرای احکام «برنامه هفتم پیشرفت»، اصلاح فرآیندها، ارتقای کارایی و عملیاتی‌سازی دستورالعمل‌های راهبردی پس از ابلاغ و بازبینی‌های کارشناسی، با جدیت در دستور کار مؤسسه قرار گرفته است