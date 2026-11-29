افزایش تعداد آمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۴۵ نفر

افزایش تعداد آمار مسمومان الکلی در نیشابور به ۲۴۵ نفر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: تعداد مسمومان پذیرش‌ شده تا کنون به ۲۴۵ نفر رسیده است، ۱۸۹ نفر ترخیص شده اند و ۲۹ نفر بستری هستند.

دکتر سیدمیلاد تقدیسی حیدریان افزود: تعداد بستری‌های فعلی: ۱۳ نفر؛ از این تعداد ۳ نفر که دچار مرگ مغزی شده‌اند در بخش آی سی یو و ۱۰ نفر دیگر در سایر بخش‌ها بستری هستند.

وی ادامه داد: ۲ نفر که دچار مرگ مغزی شده بودند برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده‌اند و ۲۶ نفر به مشهد، ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شدند.

وی بیان کرد: تعداد فوت‌شدگان: ۵ نفر و تعداد افراد دیالیزشده: ۱۴۴ نفر هستند.

وی توصیه کرد: پیشگیری، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است و مسمومیت الکلی، به‌ویژه با الکل‌های دست‌ساز و حاوی متانول، می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری از جمله نابینایی، آسیب‌های شدید جسمی و حتی مرگ به همراه داشته باشد.

از مصرف هرگونه مشروبات الکلی خودداری کنید. در صورت بروز علائمی مانند تهوع، استفراغ، تاری دید، اختلال هوشیاری یا تنفس غیرطبیعی پس از مصرف الکل، منتظر بروز علائم شدیدتر نمانید و فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید. از درمان خودسرانه پرهیز کنید.