معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو از افزایش تاب‌آوری ذخایر دارویی کشور از حدود پنج ماه به شش ماه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ درصد کالا‌های موضوع قرارداد‌های تأمین ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی تحویل گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نقی شهابی‌مجد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در پی اخذ استجازه از مقام معظم رهبری و تخصیص منابع لازم برای تأمین ذخایر راهبردی، فرآیند خرید و ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز با هدف افزایش آمادگی کشور در برابر اختلال در زنجیره تأمین آغاز شد.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، محدودیت‌های بازار دارویی کشور بود؛ چراکه تأمین حجم قابل‌توجهی از دارو و تجهیزات پزشکی از بازاری که خود با محدودیت عرضه برخی اقلام مواجه است، نیازمند برنامه‌ریزی و زمان‌بندی دقیق بود. همچنین انعقاد قرارداد‌های تأمین ذخایر راهبردی به هماهنگی‌های مالی، ارزی و اجرایی نیاز داشت.

شهابی‌مجد با اشاره به روند اجرای قرارداد‌های منعقدشده تصریح کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد کالا‌های موضوع این قرارداد‌ها تحویل گرفته شده و بخشی از قرارداد‌های باقی‌مانده نیز به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات انتقال منابع مالی و موانع حمل‌ونقل بین‌المللی با تأخیر مواجه شده‌اند.

وی با اشاره به گزارش‌های مستمر درباره وضعیت ذخایر راهبردی کشور گفت: در نخستین ارزیابی‌ها، میزان تاب‌آوری کشور در صورت انسداد کامل مسیر‌های تأمین حدود پنج ماه برآورد شده بود، اما بر اساس آخرین گزارش، این میزان به شش ماه افزایش یافته است که بیانگر بهبود ظرفیت ذخیره‌سازی و آمادگی کشور برای مواجهه با شرایط بحرانی است.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در اطلاع‌رسانی درباره ذخایر راهبردی خاطرنشان کرد: جزئیات میزان و ترکیب ذخایر دارویی از اطلاعات حساس محسوب می‌شود و انتشار آن باید با توجه به شرایط کشور و منافع ملی صورت گیرد.

شهابی‌مجد تأکید کرد: تقویت ذخایر راهبردی تنها به معنای افزایش موجودی انبار‌ها نیست، بلکه هدف اصلی، تضمین استمرار تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و حفظ خدمات درمانی در شرایط اختلال یا انسداد مسیر‌های تأمین است؛ از این رو تکمیل قرارداد‌های راهبردی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین همچنان از اولویت‌های سازمان به شمار می‌رود.