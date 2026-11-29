رضا رحمانی با اشاره به افزایش تولید سیب درختی در استان و مشکلات پیش‌آمده در حمل و نقل و صادرات گفت: با پیگیری دستگاه‌های استانی و ملی، بازار‌های تازه‌ای برای صادرات این محصول گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ استاندار آذربایجان غربی افزود: تلاش می‌کنیم با توسعه مسیر‌های صادراتی و حمایت از فرآوری، از وارد شدن آسیب به باغداران جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه برای یافتن مسیر‌های جایگزین صادرات، موضوع با همکاری دستگاه‌های ملی از جمله مجلس، کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شده است، تصریح کرد: در همین راستا، دولت مرکزی عراق برای نخستین‌بار صادرات سیب را مجاز اعلام کرده و برخی کشور‌های آسیای شرقی نیز برای واردات این محصول اعلام آمادگی کرده‌اند.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار شب عید و استفاده از ظرفیت‌های استان در این زمینه، ادامه داد: امسال باید سالی ویژه برای مدیریت تولید و فرآوری محصولات کشاورزی باشد و امیدواریم با فعال‌سازی ظرفیت کارخانه‌های کنسانتره، بخشی از محصول تولیدی فرآوری شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: موضوع حمایت از باغداران از طریق تعاون روستایی و جهاد کشاورزی به مجلس منعکس شده و توسعه صادرات نیز دنبال می‌شود.