کارشناس هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی به استان از بعدازظهر دوشنبه خبر داد و گفت: بارندگی و کاهش دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرجی کارشناس هواشناسی گفت: امروز یکشنبه هشتم آذر، با وجود افزایش ابر در برخی ساعات، بارندگی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و در مناطق ساحلی و جلگه‌ای احتمال مه صبحگاهی وجود دارد.

وی افزود: از روز دوشنبه بر میزان ابرناکی آسمان افزوده می‌شود و از بعدازظهر این روز سامانه بارشی وارد استان خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت جوی دوشنبه شب گفت: در ارتفاعات غربی و مرکزی مازندران بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

فرجی افزود: آسمان استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه عمدتاً ابری خواهد بود و با کاهش دما همراه می‌شود. در این دو روز، بارندگی در مناطق غربی و مرکزی بیشتر و میزان بارش در نیمه شرقی استان کمتر خواهد بود.

وی همچنین وضعیت دریای خزر را برای امروز با موج کوتاه اعلام کرد و گفت: شرایط دریا برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.