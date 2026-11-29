به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی سیما فیلم، با پایان تصویربرداری بخش‌هایی از دوران نوجوانی و جوانی سلمان در شهرک سینمایی غزالی، گروه تولید این سریال راهی آبسرد دماوند شده‌اند تا سکانس‌های دیگری از فصل ایران باستان را در دکور‌های تازه و ساخته‌شده این منطقه مقابل دوربین ببرند.

آبسرد پیش‌تر در تابستان ۱۴۰۴ و زمستان ۱۴۰۱ نیز میزبان گروه تولید «سلمان فارسی» بود. در این منطقه سکانس‌هایی از شهر جی در ایران باستان و کاروانسرای عقیق، متعلق به فصل بیزانس، تصویربرداری شده بود و اکنون با تکمیل دکور‌های جدید، بخش‌های دیگری از روایت ایران باستان در این لوکیشن ثبت می‌شود.

مجموعه «سلمان فارسی» به سفارش مرکز سیمافیلم، توسط مؤسسه زلال فیلم، به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری تولید می‌شود.

این مجموعه در سه فصل ایران باستان، بیزانس و حجاز، تحولات قرن ششم و هفتم میلادی را در بستر زندگی سلمان فارسی و با رویکردی بین‌ادیانی روایت می‌کند.

در فصل ایران باستان این مجموعه ، بازیگرانی همچون حسام منظور، ستاره اسکندری، نسرین مقانلو، الهام کردا، محیا دهقانی، امیررضا دلاوری، امیر رضایی، علیرضا جلیلی و باربد شریفیان مقابل دوربین رفته‌اند.

همچنین در این پروژه، علاوه بر بازیگران شناخته‌شده ایرانی و بیش از ۲ هزار بازیگر تئاتری و بومی، حدود ۴۰ بازیگر خارجی از کشور‌های یونان، مراکش، تونس و ارمنستان حضور داشته‌اند.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از پایان فیلمبرداری فصل ایران باستان، ضبط فصل حجاز آغاز خواهد شد.