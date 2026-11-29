به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم نساجی مازندران عصر شنبه ۷ آذرماه از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میهمان تیم سپاهان بود که این دیدار در نهایت با شکست سنگین ۵ بر یک شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

سپاهان بازی را طوفانی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۵ توسط عباس حبیبی روی پاس مهدی لیموچی به گل اول رسید. شاگردان محرم نویدکیا در دقیقه ۶ و ۱۴ نیز توپ را به تور دروازه نساجی چسباندند، اما هر دو گل به دلیل آفساید توسط کمک‌داور ویدیویی مردود اعلام شد. با این حال، فشار سپاهان ادامه یافت و کسری طاهری در دقیقه ۲۰ با یک ضربه والی تماشایی، گل دوم را به ثمر رساند. نساجی در دقیقه ۲۳ توسط جواد آقایی‌پور یکی از گل‌های خورده را جبران کرد، اما کسری طاهری در دقیقه ۳۱ بار دیگر برای سپاهان گلزنی کرد تا نیمه نخست با برتری ۳ بر یک میزبان به پایان برسد.

ادامه آتش‌بازی در نیمه دوم

در نیمه دوم، سپاهان با رویکردی حساب‌شده‌تر بازی را دنبال کرد و در دقیقه ۵۰، عباس حبیبی با یک شوت دیدنی از پشت محوطه جریمه، چهارمین گل تیمش را به ثبت رساند. در دقیقه ۷۴، شلیک احسان حاج‌صفی به تیر دروازه نساجی برخورد کرد، اما در دقیقه ۷۸، حاج‌صفی از روی نقطه پنالتی پنجمین گل سپاهان را به ثمر رساند تا جشنواره گل طلایی‌پوشان در نقش جهان به ایستگاه پنجم برسد.

ادامه بحران در اردوی نساجی

با این نتیجه، نساجی مازندران برای هشتمین هفته متوالی بدون پیروزی باقی ماند و با ۱۳ امتیاز در رده چهاردهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. در سوی مقابل، سپاهان با این برد، امتیازات خود را به ۳۰ رساند و جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کرد.

شاگردان سعید دقیقی که در هفته‌های اخیر با بحران نتایج دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در این دیدار نیز نتوانستند مقاومت قابل‌قبولی از خود نشان دهند و شکستی سنگین را متحمل شدند.