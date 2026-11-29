به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز ۸ آذر ۱۴۰۵، شاخص کیفی هوا در شهر‌های شوش ۱۷۰، شوشتر ۱۶۸، اهواز ۱۶۷، دزفول ۱۶۳، اندیمشک ۱۵۹، گتوند و ملاثانی ۱۵۶، ماهشهر ۱۵۳ و در هندیجان و هویزه به ۱۵۱ AQI رسید که نشان دهنده وضعیت قرمز آلودگی و ناسالم بودن هوای این شهر‌ها برای همه گروه‌های سنی است.

بر پایه این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهر‌های شادگان ۱۲۷ و در لالی ۱۰۹ AQI بوده که نشان دهنده وضعیت نارنجی آلودگی و ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.