دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی از ضربه به باند‌های قاچاق سوخت در این حوزه قضایی خبر داد و گفت: با دستور قضایی و تلاش عوامل انتظامی، دو انبار دپوی سوخت شناسایی و بازرسی شد که در نتیجه آن حدود ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف، ۱۰ متهم بازداشت و ۵ دستگاه خودرو توقیف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا جعفری‌اصل اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر صیانت از سرمایه‌های ملی و مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق فرآورده‌های نفتی، مأموران انتظامی تحت نظارت دادستانی به دو انبار دپوی سوخت غیرمجاز در حوزه کلانتری ۱۶ بندر امام خمینی ورود کردند.

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی افزود: در بازرسی از این انبارها، علاوه بر کشف حدود ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق، یک دستگاه تریلی کشنده و چند دستگاه خودروی سواری که در امر جابه‌جایی و فروش غیرقانونی سوخت فعالیت داشتند، توقیف شدند.

جعفری اصل با اشاره به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با قاضی کشیک دادسرا تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها، ۱۰ نفر از متهمان و عوامل اصلی قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند که با صدور قرار تأمین کیفری مناسب، جهت انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در بازداشت به‌سر می‌برند و خودرو‌های توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شدند.

جعفری‌اصل در پایان بر تداوم نظارت‌های میدانی و برخورد بدون اغماض با قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تاراج سرمایه‌های کشور با قاطعیت و بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.