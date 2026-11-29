

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی، دکتر علیرضا رهایی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی گفت: یکی از مصداق‌های موفق و قابل‌توجه در این زمینه، شکل‌گیری همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در دهه ۱۳۹۰ بود که با نیازسنجی دقیق، منجر به تعریف ۴۲ طرح کلان ملی شد. در این رویداد، با نظارت شورای عالی عتف، وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز‌های خود را به‌صورت مشخص تعریف و به دانشگاه‌ها منتقل کردند. برای هر طرح چند دانشگاه و یک دستگاه اجرایی در کنار هم قرار گرفته و با به‌کارگیری ظرفیت گسترده علمی و تخصصی خود، مطالعات را آغاز کردند و پیشرفت بزرگی حاصل شد. نمونه این طرح‌های تعریف‌شده، شبکه ملی اطلاعات کشور و توسعه سیستم‌های هوشمند در حمل و نقل و توزیع برق، طراحی و ساخت هواپیما و طراحی سیستم‌های دفاع سایبری بود.



وی افزود: در شرایط کنونی، مراکز علمی و پژوهشی علاقه‌مندند توان علمی خود را در خدمت توسعه دانش‌بنیان و پیشرفت کشور قرار دهند، اما به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی آمادگی لازم برای یک حرکت تحولی با همکاری دانشگاهیان و پژوهشگران، برای توسعه علم و فناوری در خدمت نیاز‌های کشور را کسب نکرده‌اند.



رئیس سابق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان نشان داد که در صحنه نبرد، فناوری‌های پیشرفته حرف آخر را می‌زنند. دستاورد‌های صنایع هوافضا در چند دهه اخیر باعث شد که جمهوری اسلامی در مقابل بزرگ‌ترین ابرقدرت قرن، شجاعانه ایستادگی نموده و ارتش و امکانات پیشرفته آنها را عقب براند و امیدی در دل آزادی‌خواهان دنیا ایجاد کند.

رهایی در پایان گفت: با ظهور جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ابرقدرت جدید در دنیای حاضر، مسیر دشوار و پیچیده‌ای در پیش داریم. مسئولان اجرایی کشور با آگاهی از جایگاه و ظرفیت‌های کشور، باید با به‌کارگیری ظرفیت محققان و دانش‌پژوهان کشور بستر لازم را برای توسعه‌ علم و فناوری و پیشرفت در زمینه‌ فناوری‌های نوظهور فراهم کنند.