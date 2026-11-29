به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شبکه تلویزیونی الوء لوء بر اخبار بحرین متمرکز بود و درباره اقدامات رژیم آل خلیفه در سرکوب مردم به ویژه شیعیان بحرین دست به افشاگری می‌زد.

با تصمیم آفکام این شبکه تلویزیونی دیگر نمی‌تواند از طریق ماهوار، کابل و تلویزیون دیجیتال زمینی برنامه‌های خود را پخش کند.

این شبکه در هفته‌های اخیر و همزمان با محاکمه‌ی گروهی ده‌ها نفر ازعلمای شیعی و فعالان مدنی که با صدور احکام سنگین حبس ابد و مجازات طولانی مدت زندان مجازات شدند، توانست ضمن تشریح ابعاد این سرکوب، مخاطبان را متوجه عمق اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه کند.

ایندیپندنت نوشت: این شبکه مبادرت به پخش سخنان بدرالدین الحوثی یمنی کرد و نهاد ناظر در بررسی‌ها گفته در کامنت‌های برنامه‌های این شبکه افرادی از گروه‌های تروریستی حمایت کردند.

دولت انگلیس سال هاست حماس و حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است و هر گونه حمایت از آنها مشمول مجازات سنگین می‌شود.

به گفته فعالان حامی حقوق مردم بحرین در انگلیس، رژیم آل خلیفه سال هاست در تلاش برای متوقف کردن فعالیت این شبکه‌ی منتقد سیاست‌های رژیم بحرین در انگلیس است.

نام این شبکه از میدانی معروف در شهر منامه بحرین گرفته شده است که کانون انقلاب مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه بود که با کمک کشور‌های غربی و نیرو‌های عربستان سعودی با خشونت هر تمام سرکوب شدند و صد‌ها نفر از آزادی خواهان و عدالت طلبان در بحرین با احکام سنگین زندانی و شکنجه شدند و شماری از آنان به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز سلب تابعیت شدند.

کریستینا نیکولوتی اسکوایرز، مدیر گروه پخش و رسانه نهاد ناظر بر شبکه‌های تلویزیونی در انگلیس آفکام، پس از لغو مجوزفعالیت این شبکه منتقد رژیم آل خلیفه گفت: «آزادی بیان چیزی است که ما در این کشور به شدت از آن محافظت می‌کنیم و معیار اقدام علیه پخش کنندگان این شبکه به درستی بسیار بالا رعایت شده است.»

این حکم در حالی صادر شده است که شهریور ۱۳۹۷ شبکه اینرنشنال که پس از کشتار تروریستی اعضای گروهکی تجزیه طلب به مردم در رژه اهواز که منجر به شهید و زخمی شدن ده‌ها نفر شد، با سرکرده این شبکه ارتباط مسقیم برقرار کرد و ضمن خوش آمد گویی، به او تریبون داد تا از اقدامات تروریستی این گروه دفاع و آن را توجیه کند.

همان زمان صد‌ها نفر از ایرانیان مقیم انگلیس این اقدام مشمئز کننده وحمایتی از تروریست‌های تجزیه طلب را محکوم کردند و سفارت ایران در انگلستان به آفکام نهاد ناظر بر شبکه‌های تلویزیونی در انگلیس درباره اقدام این شبکه در تمجید گروه‌های تروریستی و دادن تریبون به قاتلان مردم ایران شکایت برد، اما این نهاد حاضر نشد مجوز فعالیت این شبکه را لغو کند.