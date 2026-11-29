به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، گسترش بیماری مننژیت در عراق، ثبت ۴۳۵۸ مورد ابتلا و مرگ دست‌کم ۱۵ نفر در استان واسط، موجی از نگرانی را در این کشور به دنبال داشته است. در پی تشدید این نگرانی‌ها، نخست‌وزیر عراق در نشستی فوری با وزیر بهداشت، آخرین وضعیت شیوع بیماری و راهکار‌های مهار آن را بررسی کرد.

وزارت بهداشت عراق از ثبت ۱۵ مورد مرگ بر اثر ابتلا به مننژیت در استان واسط از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون خبر داده است.

در پی گسترش مننژیت، فعالیت مدارس در هفت استان عراق محدود و اردو‌های دانش‌آموزی لغو شده است. استان واسط، به‌ویژه شهر‌های النعمانیه و الحی، همچنان کانون اصلی شیوع این بیماری به شمار می‌رود.

گسترش بیماری، به‌ویژه در میان کودکان و دانش‌آموزان، در کنار ضعف نظارت بهداشتی در مدارس، نگرانی خانواده‌های عراقی را تشدید کرده است.

وزارت بهداشت عراق از تمامی دانش‌آموزان در مناطقی که مدارس همچنان فعال هستند، خواسته است در طول حضور در مدارس از ماسک استفاده کرده و از برداشتن آن خودداری کنند.

در همین حال، علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در نشستی فوری با دکتر عبدالحسین الموسوی، وزیر بهداشت این کشور، آخرین وضعیت شیوع مننژیت و اقدامات اتخاذشده برای پیشگیری و مهار بیماری را بررسی کرد.

وزیر بهداشت عراق در این نشست با ارائه آمار موارد ابتلا به مننژیت طی سه سال گذشته اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۳۹۴۸ مورد و در سال ۲۰۲۵ میلادی ۴۱۲۹ مورد ابتلا به این بیماری در سراسر عراق ثبت شده است، در حالی که شمار موارد ابتلا از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون به ۴۳۵۸ مورد رسیده است.

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت عراق، شمار موارد ابتلا به مننژیت در سال جاری میلادی، پیش از پایان سال، نسبت به مجموع موارد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰.۴ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته است.

مننژیت یا التهاب پرده‌های مغز و نخاع، بیماری بالقوه خطرناکی است که می‌تواند منشأ ویروسی، باکتریایی یا قارچی داشته باشد و در موارد شدید، به‌ویژه در نوع باکتریایی، به مرگ یا عوارض عصبی دائمی منجر شود.

تب ناگهانی و شدید، سردرد، سفتی گردن، تهوع، استفراغ، حساسیت به نور، خواب‌آلودگی غیرعادی و اختلال هوشیاری از مهم‌ترین نشانه‌های این بیماری هستند. بروز علائم مشکوک به مننژیت، به‌ویژه در کودکان، نیازمند مراجعه فوری به مراکز درمانی است.