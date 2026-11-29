به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نخستین گام در مسیر کاهش مصرف انرژی است گفت:در کنار اقدامات فرهنگی و ارائه مشوق‌ها باید این موضوع در جامعه نهادینه شود که مصرف غیربهینه انرژی می‌تواند به قطعی منجر شود.

وی با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با مشترکان و دستگاه‌های پرمصرف و بی‌توجه به الگو‌های مصرف گفت: پرمصرف‌ها با رعایت نکردن اصول مدیریت مصرف، حقوق سایر شهروندان را تضییع می‌کنند و برخورد با این موارد باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست برای کاهش مصرف انرژی برنامه‌ریزی مشخصی داشته باشند و با بهره‌گیری از ظرفیت صداوسیما و رسانه‌ها، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه را تقویت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان ضرقی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد:با همکاری و مشارکت شهروندان می‌توان فصل زمستان را بدون مشکل پشت سر گذاشت و به همراهی مردم شریف امیدواریم.

محمدی بر ضرورت رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در منازل و تحقق صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی تاکید کرد.