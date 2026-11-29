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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: مصرف بهینه مهمترین راهکار در مدیریت انرژی است و دستگاههای متولی باید برای مشترکانی که در مصرف انرژی صرفهجویی میکنند مشوقهای لازم را در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، ظفر محمدی در جلسه کارگروه مدیریت مصرف انرژی آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرهنگسازی و اطلاعرسانی نخستین گام در مسیر کاهش مصرف انرژی است گفت:در کنار اقدامات فرهنگی و ارائه مشوقها باید این موضوع در جامعه نهادینه شود که مصرف غیربهینه انرژی میتواند به قطعی منجر شود.
وی با تاکید بر ضرورت برخورد قانونی با مشترکان و دستگاههای پرمصرف و بیتوجه به الگوهای مصرف گفت: پرمصرفها با رعایت نکردن اصول مدیریت مصرف، حقوق سایر شهروندان را تضییع میکنند و برخورد با این موارد باید در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست برای کاهش مصرف انرژی برنامهریزی مشخصی داشته باشند و با بهرهگیری از ظرفیت صداوسیما و رسانهها، اطلاعرسانی و فرهنگسازی در این زمینه را تقویت کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان ضرقی با اشاره به اهمیت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی خاطرنشان کرد:با همکاری و مشارکت شهروندان میتوان فصل زمستان را بدون مشکل پشت سر گذاشت و به همراهی مردم شریف امیدواریم.
محمدی بر ضرورت رعایت دمای ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در منازل و تحقق صرفهجویی ۲۰ درصدی در مصرف انرژی تاکید کرد.