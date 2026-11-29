به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور سرخس، با تأیید این حادثه گفت: علت دقیق وقوع تصادف در دست بررسی کارشناسی است و نتیجه بررسی‌ها پس از تکمیل اعلام خواهد شد این حادثه در خیابان ثارالله شهر سرخس رخ داد و دانش‌آموز ۱۸ ساله پس از وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شد، اما به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.

سرهنگ جواد بارانی افزود: بر ضرورت رعایت مقررات ترافیکی، تأکید می کنم و از خانواده‌ها درخواست دارم موتورسیکلت را در اختیار نوجوانان فاقد شرایط قانونی قرار ندهند و استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیرند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی تردد خودرو‌های سنگین در معابر شهری تصریح کرد: تردد و توقف خودرو‌های سنگین باید مطابق ضوابط و با هماهنگی پلیس راهور انجام شود و در موارد ضروری، از جمله تخلیه و بارگیری، هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

سرهنگ بارانی گفت: در صورت رعایت نشدن ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و در صورت احراز تخلف، خودرو توقیف می‌شود.

وی افزود: درباره کامیون‌ها و خودرو‌های سنگین متخلف، اقدامات قانونی لازم از جمله ثبت تخلف و اعمال محدودیت‌های سیستمی در سامانه شماره‌گذاری، مطابق مقررات انجام خواهد شد.

وقوع این حادثه تلخ در مسیر مدرسه، بار دیگر ضرورت توجه جدی به ایمنی مسیر‌های تردد دانش‌آموزان، ساماندهی تردد خودرو‌های سنگین در معابر شهری و اجرای دقیق ضوابط ترافیکی در شهر سرخس را یادآور می‌شود.