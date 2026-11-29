رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان از مهر و موم یک واحد غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات پزشکی و درمانی در شهر خرم‌آباد خبر داد.

مهر و موم مرکز غیرمجاز خدمات پزشکی و درمانی در خرم‌آباد لرستان

مهر و موم مرکز غیرمجاز خدمات پزشکی و درمانی در خرم‌آباد لرستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک واحد در شهر خرم‌آباد که بدون داشتن مجوزهای قانونی اقدام به ارائه ی خدمات پزشکی و درمانی تزریقات، پانسمان و بخیه کرد، موضوع در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

سرهنگ نصیر کوهزادی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی قضائی و با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی، از محل مورد نظر بازدید کردند که به علت فعالیت غیرمجاز، این واحد پمهر و موم و برای متصدی آن پرونده تشکیل و به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی شود.