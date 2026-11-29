به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برخلاف تصور عمومی که حملات قلبی و سکته‌های مغزی را اتفاقاتی کاملاً ناگهانی می‌پندارد، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این حوادث ریشه در عوامل زمینه‌ای دارند. یافته‌های اخیر حاکی از آن است که تقریباً ۹۹ درصد از افرادی که دچار بحران‌های قلبی-عروقی می‌شوند، پیش از وقوع حادثه حداقل با یکی از چهار عامل خطر اصلی روبرو بوده‌اند.

یافته‌های حاصل از مطالعه روی ۹ میلیون نفر

به نقل از ساینس آلارت، یک پژوهش گسترده که روی ۹ میلیون نفر در ایالات متحده و کره جنوبی انجام شده، نشان می‌دهد که فشار خون بالا، کلسترول غیرطبیعی، قند خون بالا و استعمال دخانیات، متهمان اصلی بروز رویدادهای قلبی هستند. طبق این آمار، ۹۹ درصد از کل موارد ابتلا، پیش از وقوع، با یکی از این چهار وضعیت درگیر بوده‌اند.

فشار خون؛ متهم ردیف اول

در میان این عوامل، فشار خون بالا بیشترین سهم را دارد؛ به‌طوری‌که در ۹۳ درصد از مواردِ حملات قلبی، سکته مغزی یا نارسایی‌های قلبی، این عامل از قبل وجود داشته است. متخصان تأکید می‌کنند که کنترل فشار خون می‌تواند از پیامدهای مرگبار در سنین بالا جلوگیری کند.

یک متاآنالیز جدید روی ۵۱ آزمایش بالینی نشان داده است که درمان فشار خون، مزایای سریع و پایداری دارد. بر اساس بررسی وضعیت ۳۵۰ هزار شرکت‌کننده، مشخص شد که تنها با ۵ میلی‌متر جیوه کاهش در فشار خون سیستولیک، خطر سکته مغزی و بیماری‌های ایسکمیک قلب در همان سال اول درمان، حدود ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. این اثر مثبت در تمامی پنج گروه اصلی داروهای فشار خون (از جمله مهارکننده‌های ACE، مسدودکننده‌های بتا و کلسیم، داروهای ادرارآور و مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین) مشاهده شده است.

نقش حیاتی کنترل کلسترول و داروهای استاتین

دهه‌ها تحقیق ثابت کرده است که داروهای کاهش‌دهنده کلسترول مانند «استاتین‌ها» خطر بروز حوادث قلبی را به شدت کاهش می‌دهند. تحلیل‌های سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که به ازای هر میلی‌مول در لیتر کاهش سطح کلسترول بد (LDL) در طول زندگی، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. همچنین یک مطالعه ۶ ساله در استرالیا روی ۱۰ هزار فرد مسن نشان داد مصرف استاتین‌ها احتمال وقوع حوادث قلبی را تا ۳۰ درصد پایین می‌آورد.

تأثیر داروهای نوین قند خون بر سلامت قلب

علاوه بر فشار خون و کلسترول، مدیریت قند خون نیز یک هدف پیشگیرانه حیاتی است. داروهای تقلیدکننده GLP-1 (مانند اوزمپیک) نشان داده‌اند که می‌توانند با بهبود وضعیت متابولیک، خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و سکته را کاهش دهند.

نتایج یک کارآزمایی تصادفی در سال ۲۰۲۶ نشان داد که مصرف روزانه قرص «سماگلوتید» در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که سابقه نارسایی قلبی داشتند، خطر بستری شدن یا مرگ ناشی از مشکلات قلبی را ۲۲ درصد کاهش می‌دهد؛ هرچند این تأثیر در افرادی بدون سابقه نارسایی قلبی مشاهده نشد.

سیگار؛ عاملی که اثرات آن قابل جبران است

استعمال دخانیات همچنان یکی از خطرناک‌ترین عوامل سبک زندگی است که مستقیماً با نارسایی قلبی ارتباط دارد. با این حال، خبر امیدوارکننده این است که ترک سیگار می‌تواند سال‌ها به طول عمر افراد بیفزاید. مطالعات نشان می‌دهند اگر فردی بتواند ۱۰ سال از سیگار دوری کند، امید به زندگی او تقریباً با کسی که هرگز سیگار نکشیده، برابر خواهد شد.

شواهد علمی، از جمله این واقعیت که نیمی از حملات قلبی در زنان زیر ۶۵ سال به دلایلی غیر از گرفتگی عروق رخ می‌دهد، نشان‌دهنده پیچیدگی این بیماری‌هاست. با این حال، مدیریت زودهنگام فشار خون، قند و کلسترول در کنار ترک سیگار، کلید اصلی پیشگیری از فجایع قلبی در آینده است. پزشکان و بیماران با تمرکز بر این چهار عامل می‌توانند پیش از آنکه دیر شود، اقدامات پیشگیرانه موثری انجام دهند.

منبع: مهر