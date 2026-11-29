کارشناس هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص بارش برف و باران، وقوع کولاک و سیلابی شدن مسیل ها از فردا در استان هشدار داد.

ورود سامانه بارشی/ بارش باران و برف و و وقوع کولاک در چهارمحال و بختیاری

ورود سامانه بارشی/ بارش باران و برف و و وقوع کولاک در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: با ورود یک سامانه بارشی به سطح استان، به تناوب تا پایان هفته شاهد بارش باران و برف، احتمال رعد و برق، وزش باد و کولاک برف در ارتفاعات در سطح استان می‌شود. وی افزود:شدت فعالیت سامانه بارشی در نیمه غربی استان و از اواسط سه شنبه تا روز پنج شنبه خواهد بود.

به گفته وی تا پایان هفته دمای هوا در طی روز کاهش نسبی خواهد داشت.