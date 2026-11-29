وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار قربانیان حملات عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها (۲۲ تیرماه) تاکنون به ۵۲۵ شهید و یک‌هزار و ۸۲ زخمی رسیده است.

شمار شهدای حملات عربستان به یمن به ۵۲۵ تن رسید

شمار شهدای حملات عربستان به یمن به ۵۲۵ تن رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت یمن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در تجاوز عربستان سعودی به استان‌های «صنعاء»، «تعز» و «صعده» در ۲۴ ساعت گذشته یک یمنی شهید شد و ۳۱ تن دیگر از جمله ۳ کودک و ۲ زن زخمی شدند.

این وزارتخانه همچنین از افزایش آمار کلی قربانیان تجاوز عربستان سعودی از زمان آغاز دور جدید تشدید تنش‌ها (از ۲۲ تیرماه) به ۵۲۵ شهید و یک‌هزار و ۸۲ زخمی خبر داد.

در همین حال، شبکه المسیره گزارش داد که جنگنده‌های سعودی در ساعات گذشته در ۶ نوبت شهرستان «عبس» در استان حجه را بمباران کردند.

در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن ساعاتی پیش اعلام کرد که مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور (۲۲ تیرماه) به ۶ هزار و ۱۲۴ مورد رسیده است.