عضو شورای عالی سیاسی یمن با تأکید بر اینکه هرگونه ائتلاف جدید علیه این کشور همانند ائتلاف اعلام‌شده از واشنگتن در سال ۲۰۱۵ شکست خواهد خورد، تصریح کرد که روایت دشمنان برای دفاع از عربستان از طریق نادیده گرفتن تجاوز و محاصره یمن، راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن با دعوت از ائتلاف عربستان، پاکستان و ترکیه برای دفاع از مسجدالاقصی، خاطرنشان کرد: اگر این ائتلاف مسائل و آرمان‌های امت اسلامی را در دستور کار قرار دهد، ما نیز برای مشارکت در آن آماده‌ایم.

عضو شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به تداوم حملات به غیرنظامیان افزود: دشمن سعودی همچنان به ارتکاب جنایت و کشتار علیه غیرنظامیان، منازل و دارایی‌های آنها در استان‌های آزادشده یمن ادامه می‌دهد.

الحوثی همچنین با انتقاد از مواضع برخی طرف‌های منطقه‌ای در قبال جنگ غزه اظهار کرد: آنها در اوج نبرد و در میانه جان فشانی ها، تریلیون‌ها دلار هزینه کردند و تصویری از پشت کردن به غزه را به نمایش گذاشتند.

وی در پایان تأکید کرد: روایتی که دشمنان تلاش می‌کنند در دفاع از عربستان و با نادیده گرفتن تجاوز، محاصره و جنایت در حق یمن تحمیل کنند، هرگز راه به جایی نخواهد برد.