به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این سناتور ایالت کالیفرنیا در پیامی در فضای مجازی نوشت: امروز نهمین ماه جنگ غیرقانونی ترامپ در ایران است؛ «مناقشه‌ای» که به آمریکایی‌ها گفته شده بود طولانی نخواهد شد.

وی افزود: دولت هیچ برنامه‌ای برای بیرون کشیدن ما از این مخمصه ندارد. کنگره باید دوباره اختیارات جنگی خود را اعمال کند و به این جنگ پایان دهد.

مجلس سنای آمریکا اخیرا با ۵۱ رای مخالف در برابر ۴۸ رای موافق، بار دیگر قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را رد کرد.

اعضای حزب دموکرات از جمله رو خانا نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا گفته‌اند که دموکرات‌ها باید از روز اول آغاز به کار کنگره جدید این کشور پایان دادن به جنگ علیه ایران و افزایش دستمزد‌ها را در دستور کار قرار دهند.

انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا که در روز ۱۲ آبان برگزار شد موجی را در خاک ایالات متحده راه انداخت و شکستی تاریخی برای حزب جمهوری‌خواه، شخص رئیس‌جمهوری آمریکا و نامزد‌های مورد حمایتش را رقم زد.

جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ آبان پس از شکست حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که دلیل باخت، جنگ علیه ایران است. او همچنین با استناد به یک نظرسنجی، به طور ضمنی رابطه با رژیم اسرائیل را نیز از دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای توصیف کرد.