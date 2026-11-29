به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،وزارت دفاع روسیه می‌گوید: از آغاز جنگ در مجموع ۶۷۴ هواپیما، ۲۸۴ بالگرد، ۳۰۱ هزار و ۵۱ پهپاد، ۶۷۲ سامانه موشکی زمین‌به‌هوا، ۳۱ هزار و ۸۱۱ تانک و سایر خودرو‌های زرهی رزمی، یکهزار و ۷۹۹ خودروی مجهز به سامانه‌های پرتاب راکت چندگانه، ۳۶ هزار و ۹۹۷ قبضه توپخانه میدانی و خمپاره‌انداز، و ۷۸ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودروی نظامی ویژه منهدم شده‌اند.»

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیرو‌های این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته، مراکز مونتاژ، نگهداری و پرتاب پهپادها، فرودگاه‌های نظامی اوکراین و همچنین محل‌های استقرار موقت یگان‌های مسلح اوکراینی و مزدوران خارجی را هدف قرار دادند.

این وزارتخانه اعلام کرد: پهپاد‌های تهاجمی، یگان‌های موشکی و توپخانه گروه‌های رزمی نیرو‌های مسلح روسیه، تأسیسات زیرساختی انرژی و سوختِ مورد استفاده برای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح اوکراین، مراکز مونتاژ، نگهداری و پرتاب پهپادها، فرودگاه‌های نظامی و همچنین محل‌های استقرار موقت یگان‌های مسلح اوکراینی و مزدوران خارجی را در ۱۵۶ منطقه هدف قرار دادند.»

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی در ۲۴ ساعت گذشته، یکهزار و ۶۰۱ پهپاد بال‌ثابت اوکراینی و یک راکت سامانه «هیمارس» (HIMARS) را رهگیری و منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین گزارش داد که در پی عملیات گروه‌های رزمی روسیه در منطقه نیرو‌های مسلح اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۱۰۰ سرباز خود را از دست دادند.