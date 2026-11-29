۱۱۱ خانواده شهدا و ایثارگران در شهر‌های اردستان، زواره و مهاباد مشمول دریافت زمین شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۱ کد خبر : ۵۹۷۹۵۴۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره راه و شهرسازی اردستان گفت: واگذاری زمین به واجدان شرایط با هدف تکریم خانواده‌های شهدا و ایثارگران و فراهم‌کردن زمینه خانه‌دار شدن آنان در چند مرحله انجام شده است.

سیدنورالله عقدایی افزود: قرعه‌کشی ۶۰ قطعه زمین در شهر اردستان چند ماه پیش برگزار و در ادامه نیز واگذاری زمین به خانواده‌های واجد شرایط در شهر‌های زواره و مهاباد اجرا شد.

وی گفت: بر اساس نتایج قرعه‌کشی‌ها، ۶۰ خانواده در اردستان، ۴۰ خانواده در زواره و ۱۱ خانواده در مهاباد زمین دریافت می‌کنند.