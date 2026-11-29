دقایقی، یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ساعت ۲۳:۰۰ شب گذشته سه فروند نفتکش متخلف، با غیرفعال کردن سامانه‌های شناسایی و ناوبری، وارد محدوده ممنوعه در شرق تنگه هرمز شده بودند که یک فروند از آنها براثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شده و از حرکت بازماند.

دو نفتکش همراه نیز پس از این حادثه، تعییر مسیر داده و به سمت خلیج فارس برگشتند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات و ضوابط تردد در تنگه هرمز و لزوم هماهنگی با نیرو‌های مسلح، اعلام کرد: تنگه هرمز تا تحقق اهداف و خواسته‌های ایران هرگز باز نخواهد شد.