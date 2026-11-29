به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مصطفی پناباد رئیس اتاق اصناف خوزستان گفت: برخی نانوایی‌ها آزادپز به صورت غیر قانونی نسبت به افزایش قیمت کرده‌اند که با این واحد‌های متخلف برخوردقانونی خواهد شد.

او با بیان اینکه نانوایی‌های سنتی آزادپز بیشترین میزان تخلف را انجام داده‌اند افزود: نرخ نان‌های تنوری سنتی بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است و در صورت تخلف و براساس قانون علاوه بر جریمه واحد نانوایی مهر موم خواهد شد.