به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اردستان گفت: این اسناد با کاربری عرصه، عرصه و عیان و کشاورزی، با هدف تثبیت مالکیت اراضی موقوفه صادر شده است.

علیرضا یحیی‌زاده با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان افزود: اردستان ۳۰۶ موقوفه متصرفی، ۲۷ موقوفه غیرمتصرفی و ۲۷۰ موقوفه دارای متولی داردو همچنین شمار رقبات متصرفی به هزار و ۱۰۷ و رقبات غیرمتصرفی به ۳۳۸ مورد می‌رسد.

وی گفت: از مجموع موقوفات و رقبات شهرستان، ۸۵۰ مورد سند مالکیت دارند و برای ۸۲۴ مورد بدون سند نیز پیگیری صدور سند در حال انجام است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اردستان کاربری بیشتر موقوفات اردستان را کشاورزی اعلام کرد و افزود: تعدادی از آنها نیز کاربری تجاری و مسکونی دارند. یحیی زاده امسال ۴۱۰ سند اجاره موقوفات تمدید و احکام هیئت‌امنای ۱۳ امامزاده نیز صادر شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه اردستان گفت: صدور حکم هیئت‌امنای چهار امامزاده دیگر نیز در حال پیگیری است.