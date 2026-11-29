اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از قهرمانی در آسیا و صعود به جام جهانی، با صدور بیانیه‌ای با یکدیگر هم‌قسم شدند تا با تلاش مضاعف برای تداوم افتخارآفرینی در عرصه جهانی، سربلندی ایران و شادی مردم گام بردارند.

بیانیه اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از قهرمانی در آسیا و صعود به جام جهانی

بیانیه اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از قهرمانی در آسیا و صعود به جام جهانی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این بیانیه آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، مردم عزیز ایران و هواداران فوتبال ساحلی.

قهرمانی در آسیا و کسب مجوز حضور در جام جهانی، افتخار دیگری برای فوتبال ساحلی ایران و ثمره تلاش، همدلی و اراده مجموعه‌ای است که با عشق به ایران و به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، قدم در میدان رقابت گذاشته است.

ما اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، بر خود لازم می‌دانیم از حمایت‌های ارزشمند و همراهی‌های مستمر دکتر احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان که همواره از حامیان جدی فوتبال ساحلی بوده‌اند، صمیمانه قدردانی کنیم. بی‌تردید، نگاه ویژه، اعتماد و حمایت‌های ایشان از این رشته، نقش مهمی در تداوم موفقیت‌های فوتبال ساحلی ایران در عرصه‌های آسیایی و جهانی داشته است.

همچنین از تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات فدراسیون فوتبال در مسیر آماده‌سازی تیم ملی و فراهم کردن زمینه‌های موفقیت فوتبال ساحلی ایران قدردانی می‌کنیم و معتقدیم تداوم این حمایت‌ها و هم‌افزایی میان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال، پشتوانه ارزشمندی برای افتخارآفرینی‌های آینده خواهد بود.

رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار مهرماه سال گذشته با جامعه ورزش، از بی‌سابقه بودن نتایج ورزش ایران در یک سال منتهی به آن دیدار سخن گفتند. برای ما مایه مباهات است که افتخارآفرینی‌های تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در همان مقطع، بخشی از مجموعه موفقیت‌هایی بود که مورد تمجید رهبر شهید انقلاب قرار گرفت. این افتخار با کادر فنی تمام ایرانی که سهمی در سربلندی ورزش کشور و به اهتزاز درآمدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن دوران داشت، امروز مسئولیت ما را برای تداوم این مسیر سنگین‌تر می‌کند.

ما اعضای تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، در لحظات شیرین قهرمانی در آسیا، با یکدیگر هم‌قسم می‌شویم که از فردای این افتخارآفرینی، سخت‌تر از گذشته تلاش کنیم، با انگیزه‌ای مضاعف برای حضور شایسته در جام جهانی آماده شویم و از هیچ کوششی برای تداوم موفقیت‌های فوتبال ساحلی ایران در بالاترین سطح جهان دریغ نکنیم.

با مردم عزیز ایران و هواداران پرشور فوتبال ساحلی در سراسر جهان عهد می‌بندیم که با تمام توان برای سربلندی ایران، شادی دل مردم و تکرار لحظات پرافتخار ورزش کشور تلاش کنیم.

بزرگ‌ترین پاداش برای ما، لبخند مردم ایران و بزرگ‌ترین افتخارمان، به اهتزاز درآوردن پرچم کشور عزیزمان در بلندترین قله‌های ورزش جهان است.