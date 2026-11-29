پس از تکمیل عملیات ساخت، زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد در شهرستان قرچک طی بهمن‌ماه سال جاری آماده آسفالت و بهره‌برداری خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روند اجرای پروژه‌های زیرگذر محمدآباد، داودآباد و سکوی مسافربری شهرستان قرچک، با حضور فرماندار قرچک و معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح‌ها جهت رفع مشکلات تردد در منطقه تأکید شد.

داودی، معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن کشور در این بازدید اظهار داشت: «زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد شهرستان قرچک تا بهمن‌ماه سال جاری در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا عملیات آسفالت آن‌ها انجام شده و در اسرع وقت مورد بهره‌برداری قرار گیرد.»