مردم شهرستان ری در دویست و هفتاد و سومین شب قرار در میدان شهر ری، با تأکید بر استقامت ملی، نقش‌آفرینی و حضور فعال زنان در دوران جنگ تحمیلی را نماد پایداری ملت دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری شاهد اجتماع دویست و هفتاد و سوم مردمی بود که در مسیری متحد، بر تداوم استقامت و همبستگی ملی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه، با گستری یاد ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس، از نقش محوری و اثرگذار زنان در دوران جنگ تحمیلی سخن گفتند. آن‌ها حضور فعال و پشتیبانی بانوان در سال‌های سخت جنگ را الگویی برای ایستادگی در برابر تهدیدات امروز و نمودی از اراده شکست‌ناپذیر ملت ایران دانستند.

این اجتماع باشکوه، بار دیگر نشان داد که پیوند میان نسل‌های مختلف و تکیه بر تجربیات دوران مقاومت، ضامن تداوم پیروزی‌ها و پایداری جمهوری اسلامی ایران است.