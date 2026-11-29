فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهرستان بافت کرمان، در پی شیوع آنفلوآنزا و با تصمیم مسئولان شهرستان، غیرحضوری اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این تصمیم بر اساس مصوبه اعضای ارشد شورای آموزش و پرورش شهرستان، از جمله فرماندار و مدیر آموزش و پرورش، و با هماهنگی مرکز بهداشت بافت اتخاذ شده است.

با توجه به ضرورت تصمیم‌گیری سریع برای پیشگیری از گسترش بیماری، اختیار اعلام غیرحضوری شدن مدارس به مدیران ارشد شهرستان‌ها واگذار شده است.

پیش از این نیز مدارس شهرستان‌های رابر و سیرجان به دلیل شیوع بیماری‌های تنفسی و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان غیرحضوری اعلام شده بودند.