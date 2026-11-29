مردم شهرستان ورامین در اجتماع دویست و هفتاد و سوم، با حضوری پرشور در میادین، پیام ایستادگی و وفاداری خود را در پی شهادت رهبر انقلاب به گوش جهانیان رساندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ورامین امشب شاهد اجتماع ۲۷۳ مردم بود که با حضور گسترده خود، پیام پایداری و وفاداری ملت ایران را ابلاغ کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن ابراز هم‌صدا بودن با آرمان‌های انقلاب، بر این نکته تأکید کردند که شهادت رهبر انقلاب، تنها انگیزه‌ای برای افزایش وحدت و ایستادگی بیشتر در برابر توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

این اجتماع باشکوه، بار دیگر نشان داد که ملت ایران در سخت‌ترین لحظات، با ایستادگی و همبستگی خود، مسیر رهبری و حاکمیت نظام را با اقتدار دنبال می‌کنند.