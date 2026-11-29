مردم ولایتمدار اسلامشهر در اجتماع شب دویست و هفتاد و سوم، با حضور گسترده در میادین این شهر، بار دیگر بر ایستادگی خود در مسیر آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم همیشه در صحنه شهرستان اسلامشهر، امشب در قالب اجتماع ۲۷۳ با حضور پرشور خود در میادین، همبستگی و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع، حضور پررنگ و اثرگذار بانوان اسلامشهری جلب توجه کرد؛ حضوری که نشان‌دهنده توانمندی زنان در مدیریت خانواده و هم‌زمان، ایفای نقش فعال در میدان‌های جهاد و پشتیبانی از نظام است.

شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه، این حضور گسترده را نمادی از پایداری ملت و تداوم مسیر مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان دانستند.