تیم ملی بسکتبال ایران در دومین دیدار خود از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، هشتم آذر به مصاف فیلیپین می‌رود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی بسکتبال ایران از ساعت ۱۲:۳۰ یکشنبه ۸ آذر در ورزشگاه کاریسما آرنا شهر سرمبان مالزی مقابل تیم ملی فیلیپین صف‌آرایی می‌کنند. قضاوت این دیدار بر عهده داورانی از کشور‌های لبنان، اندونزی و ژاپن خواهد بود.

تیم‌های ایران و فیلیپین در ۹ دیدار قبلی خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، هر کدام به ۵ پیروزی و ۴ شکست دست یافته‌اند؛ با این حال، فیلیپین به دلیل تفاضل امتیاز بهتر در بازی‌های رودررو، در جایگاه سوم گروه E قرار دارد. اردن نیز با همین تعداد برد و باخت در رده چهارم ایستاده و تیم ملی ایران جایگاه پنجم جدول را در اختیار دارد.

دو تیم ایران و فیلیپین طی سال‌های اخیر ۸ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن ۶ پیروزی برای ملی‌پوشان ایران و ۲ پیروزی برای فیلیپین بوده است.

پنجره ششم و پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر در اسفندماه برگزار خواهد شد. در پایان این مرحله، سه تیم برتر هر یک از دو گروه و همچنین بهترین تیم چهارم، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.