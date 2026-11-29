مردم شهرستان دماوند در شهر آبسرد، در اجتماع دویست و هفتاد و سومیم شب ، با حضور پرشور خود، بر ایستادگی و همبستگی ملی در پی شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهر آبسرد در شهرستان دماوند امشب شاهد اجتماع ۲۷۳ مردم بود که با حضور گسترده خود، پیام همبستگی و پایداری ملت ایران را ابلاغ کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، ضمن تسلیت در پی شهادت رهبر انقلاب، بر ایستادگی مقتدرانه ملت در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کردند. این اجتماع که با حضور پرشور مردم برگزار شد، بازتاب‌دهنده هم‌صدا شدن ملت با آرمان‌های انقلاب و پافشاری بر مسیر رهبری در برابر چالش‌های پیش روی کشور بود.