مردان و زنان ولایتمدار رباط‌کریم در اجتماع شب دویست و هفتاد و سوم، با تأکید بر نقش کلیدی بانوان، بر تداوم پشتیبانی از جمهوری اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردان و زنان ولایتمدار شهرستان رباط‌کریم امشب در قراری شبانه گرد هم آمدند تا بر اهمیت همبستگی ملی و نقش زنان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب تأکید کنند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به نقش محوری بانوان در تداوم اجتماعات شبانه، ایستادگی و مقاومت ملت ایران را مرهون اتحاد زنان و مردانی دانستند که در رویارویی با دشمن آمریکایی-صهیونیست، یک‌دل و یک‌صدا شده‌اند.

بانوان حاضر در این قرار شبانه تأکید کردند که پافشاری بر آرمان‌های انقلاب و پشتیبانی همه‌جانبه از جمهوری اسلامی ایران، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان است و این هم‌سویی مردمی، ضامن تداوم پیروزی‌های ملت ایران خواهد بود.