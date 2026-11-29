مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، یکشنبه و دوشنبه ۸ و ۹ آذر، در اجتماع مردمی میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دفتر نهاد امامت جمعه کیش، اعلام کرد: مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، از ساعت ۲۱ با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین کولیوند و زهره سادات لاجوردی، نماینده مجلس شورای اسلامی، برگزار خواهد شد.

اجرای نغمه‌ها، اشعار و قطعات آیینی و مذهبی و مولودی‌خوانی، اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری، اهدای هدایا و برگزاری قرعه‌کشی از بخش های این مراسم است.

مراسم جشن به همت نهاد امامت جمعه کیش و در اجتماع مردمی میدان ساحل کیش برگزار می‌شود.