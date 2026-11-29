4سرپرست اداره کل میراث فرهنگی لرستان از اجرای عملیات حفاظت اضطراری و مرمت چهار پل تاریخی استان در برابر بارش و خطر سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عملیات حفاظت و مرمت اضطراری چهار پل تاریخی پلدختر، اَفرینه، کلهر و سیاه‌پله با هدف کاهش آسیب‌پذیری این آثار در برابر مخاطرات طبیعی اجرا شده است.

سید امین قاسمی افزود: با توجه به پیش‌بینی احتمال بارش‌های سنگین پاییزی و مخاطرات ناشی از طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیلاب، حفاظت از پل‌های تاریخی لرستان به‌عنوان بخشی ارزشمند از میراث معماری و مهندسی کشور، در اولویت برنامه‌های حفاظتی این اداره‌کل قرار گرفته است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی و جغرافیایی لرستان و قرار گرفتن بخش‌هایی از استان در مسیر سامانه‌های بارشی زاگرس گفت: بارش‌های شدید و شکل‌گیری رواناب‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای پل‌های تاریخی استان باشد که تدابیر پیشگیرانه، پایش مستمر و اجرای برنامه های حفاظتی برای صیانت از این آثار ضروری است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی لرستان گفت: با توجه به برخورداری استان از یکصد پل تاریخی، تأمین اعتبارات ملی و استانی و حمایت مستمر وزارتخانه می‌تواند زمینه ی حفاظت اصولی و گسترده‌تر از این سرمایه‌های ارزشمند تاریخی را فراهم کند.

وی تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی لرستان علاوه بر حفاظت از بناهای قدیمی ،پاسداری از هویت، تاریخ و ظرفیت‌های فرهنگی استان برای نسل‌های آینده است.