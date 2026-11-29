تیم فوتبال ساحلی ایران برای سومین سال پیاپی در آسیا قهرمان شد. علاوه بر قهرمانی در میادین ورزشی، مقاومت و ایستادگی ایرانیان در برابر فشار‌های آمریکا، نقل محافل رسانه‌های بین‌المللی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ شنبه هفتم آذر به شرح زیر است:

تیم فوتبال ساحلی ایران برای سومین سال پیاپی در آسیا قهرمان شد. علاوه بر قهرمانی در میادین ورزشی، مقاومت و ایستادگی ایرانیان در برابر فشار‌های آمریکا، نقل محافل رسانه‌های بین‌المللی شده، روزنامه سعودی عرب‌نیوز در گزارشی نوشته که با گذشت بیش از ۱۳۰ روز از محاصره آمریکا و ۹ ماه از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران نه تنها تسلیم فشار‌های واشنگتن نشده، بلکه از موضع قدرت، بر اجرای شروط خود پافشاری می‌کند.

این فقط روایت تحلیلگر‌ها و رسانه‌های خارجی از پیامد‌های جنگ نیست. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی از خسارت‌های سنگین حملات ایران به پایگاه آمریکا در بحرین پرده برداشته و نوشته؛ سرنوشت ناوگان پنجم آمریکا در هاله‌ای از ابهام است و معلوم نیست کی بازسازی شود.

همین تحولات، نگاه تحلیلگران بین‌المللی را به توان و ابتکار عمل ایران جلب کرده، ویل شرایور؛ تحلیلگر آمریکایی معتقد است ایران تلاش می‌کند آمریکا را به یک خطای راهبردی بزرگ بکشاند. او این اقدام را جسورانه توصیف می‌کند و می‌گوید تنها برداشتی که می‌شود از این رفتار داشت؛ اطمینان ایران به وجود برگ‌های برنده مهمی است که هنوز رو نکرده، این ارزیابی را لری جانسون؛ افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم مطرح می‌کند؛ او معتقد است هر روز ایران قدرتمندتر می‌شود در حالی که آمریکا چنین روندی را تجربه نمی‌کند.

اما ریشه این ارزیابی چیست؟ پاسخ را می‌شود در هزینه‌های سنگین اقتصادی و نظامی جنگ برای آمریکا جست‌و‌جو کرد. نشریه پلتیکو در گزارشی از افزایش فشار‌های مالی بر دولت ترامپ و احتمال پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد آمریکا، بازار اشتغال و ثروت خانوار‌های این کشور نوشته است.

در کنار فشار‌های اقتصادی، توان نظامی آمریکا هم با چالش‌های جدی رو‌به‌رو شده است. گزارش واشنگتن پست از فرسایش توان نظامی، فشار بر زرادخانه تسلیحاتی، تأخیر در نوسازی موشک‌ها و حتی نفوذ سایبری به سامانه‌های نظامی آمریکا حکایت دارد؛ هزینه‌هایی که صدای اعتراض‌ها را در داخل آمریکا هم بلند کرده. تامی داکورس؛ سناتور آمریکایی گفته؛ زمان آن رسیده که کنگره بودجه این جنگ را قطع کند و رئیس جمهور را وادار کند از جنگ دست بردارد. او از پیامد‌های اقتصادی جنگ گفته و نوشته؛ از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران، هر خانوار آمریکایی بیش از هزار و ۲۰۰ دلار هزینه اضافی برای بنزین و گازوئیل پرداخت کرده.

در سوی دیگر میدان، ایران هم دارد تاب‌آوری اقتصادی، هم توانمندی‌های دفاعی خود را را بالا می‌برد؛ امروز که روز نیروی دریایی بود، وزیر دفاع از تجهیز نیروی دریایی به سامانه‌های پیشرفته خبر داده؛ پیامی روشن از تداوم مسیر تقویت توان بازدارندگی کشورمان به خصوص در حفظ و حراست از تنگه هرمز، تنگه‌های اقتصادی و خدمت‌رسانی را هم دولتمردان تلاش می‌کنند نگه دارند و نگذارند محاصره و تحریم دشمن زیاد به مردم فشار بیاورد؛ مثل کاری که امروز شد.

هم بخش‌هایی از پارس جنوبی که در حملات دشمن آسیب دیده بودند، دوباره به مدار بازگشتند، هم چهار طرح دیگر گازی بهره‌برداری شدند. آفرین به بچه‌های صنعت نفت که با کار جهادی، گازرسانی به صنعت و خانه‌های مردم را در آستانه فصل زمستان، به خوبی پیش بردند، مردمی که بیشتر از ۹ ماه است در سرما، گرما، باد، طوفان، برف و باران شب‌ها به خیابان می‌آیند تا ایران و انقلاب را حفظ کنند. خدمت کردن به چنین ملتی، افتخار بزرگی است که همه مسئولان باید قدر لحظه لحظه آن را بدانند.

نویسنده: فاطمه شریفی