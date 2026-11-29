نماینده خراسان شمالی در مسابقات بوکس قهرمانی کشور مدال برنز و عنوان سوم مشترک این رقابت‌ها را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، نجمه معصومیان، نماینده خراسان شمالی در مسابقات بوکس قهرمانی کشور رده بزرگسالان، با کسب مدال برنز و عنوان سوم مشترک این رقابت‌ها افتخارآفرینی کرد.

معصومی در وزن ۴۸ کیلوگرم با کسب پیروزی در نخستین دیدار خود، موفق به کسب مقام سوم مشترک کشور شد.

همچنین فائزه دارابی در وزن ۵۴ کیلوگرم و مهتاب هنرپیشه در وزن ۶۵ کیلوگرم دیگر اعضای تیم اعزامی استان بودند و مریم گریوانی نیز به‌عنوان مربی، هدایت این تیم را بر عهده داشت.