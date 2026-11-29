یک دوره مسابقات دارت ویژه دختران دانش آموز و به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در شیروان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی شهرستان شیروان، از برگزاری مسابقات دارت به مناسبت هفته بسیج با حضور ۱۲۰ دانش آموز مدارس این شهر در هنرستان دخترانه محمودیه شیروان خبر داد.

علی حسین ابراهیمی افزود: در پایان این رقابت‌ها، ساجده ایزانلو عنوان نخست را کسب کرد ، مهرنوش فریدی به مقام دوم رسید و فائزه نیازمند نیز در جایگاه سوم ایستاد.

در پایان این مسابقات، با اهدای جوایزی ارزنده از نفرات برتر تجلیل شد.