امام جمعه تبریز گفت:دانش آموزان آینده سازان کشور هستند و هر میزان که برای رشد فکری و اخلاقی آنان سرمایه‌گذاری شود بی‌تردید اثرگذاری عمیق‌تر و ماندگارتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با محوریت بررسی تحقق مصوبات جلسات گذشته گفت:تربیت صحیح باید همپای تعلیم و آموزش در دستور کار قرار گیرد چرا که فرزندان و دانش‌آموزان امروز، آینده‌سازان فردای این مرز و بوم هستند و هر میزان که برای رشد فکری و اخلاقی آنان سرمایه‌گذاری شود بی‌تردید اثرگذاری عمیق‌تر و ماندگارتری برای کشور به همراه خواهد داشت.

امام جمعه تبریز با اشاره به انسجام اجتماعی و همبستگی ملی افزود:مردم ما سال‌هاست که با عشق، همدلی و صمیمیت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی همچنین حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های استان و کشور را یک امتیاز راهبردی و فرصتی ارزشمند برشمرد که می‌تواند به ارتقای جایگاه علمی و فرهنگی استان کمک شایانی کند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اهمیت بحث ازدواج از طریق تسهیلات دولتی و مرتفع کردن شرایط اظهار داشت:موضوع فرزند آوری نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی افزود:طبق آمارها ۱۴ میلیون پسر و دختر ازدواج نکرده داریم که نیازمند توجه بیش از پیش مسئولان است.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه جذب دانشجو از کشورهای آذربایجان، ترکیه و ارمنستان باید در دستور کار قرار گیرد گفت:ایجاد موزه تخصصی علما و مفاخر استان، پاسداشت شهید آیت الله آل هاشم به لحاظ جایگاه ایشان، برگزاری جشنواره های مختلف در استان، شناسایی خانه های تاریخی و مجموعه دارها و تشکیل موزه برق لامع تبریز را از اولویت های استان برشمرد.

اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه آموزش عمومی قرآن از اولویتهای دستگاه تعلیم و تربیت استان است گفت:در این زمینه ۴۳ مدرسه رسمی قرآن از مهرماه در استان فعال شده است.

احمد حمزه زاده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی احیای آثار هنری ربع رشیدی، برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و صنایع دستی، برگزاری رایگان آموزش های هنری استان با حضور ۲۸۰۰ نفر، ایجاد بازارچه های مرزی در مبادی ورودی مرزها و ثبت ملی آثار جنگ های تحمیلی را از عمده اقدامات فرهنگی اخیر برشمرد.

گفتنی است در پایان جلسه از پوستر اجلاسیه شهدای هنرمند استان کنگره هزار و پانصد شهید هنرمند رونمایی شد.