به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد رستگار معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما و آقای محمد حافظ حکمی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، موضوع مصوبه بررسی خسارت‌های صدا و سیما و زیرساخت ارتباطات ایران در اجلاس ITU را تحلیل و درباره آن تبادل نظر کردند. متن این برنامه به شرح زیر است:

سوال: امشب راجع به مصوبه ارزیابی خسارت‌های صدا و سیما و زیرساخت ارتباطات ایران در اجلاس ITU می‌خواهیم صحبت کنیم اجلاس سران مختار اتحادیه بین المللی ارتباطات از هجدهم آبان تا ششم آذر ماه در دوحه قطر برگزار شد که این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری اتحادیه بین المللی ارتباطات است که هر چهار سال یکبار با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را عهده‌دار است، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فنی موثر توانسته مصوبه بازشناخت خسارت‌های وارده به صدا و سیما و زیرساخت‌های ارتباطات ایران را در مجمع عمومی این کنفرانس به تصویب برساند که در این برنامه سعی می‌کنیم هم راجع به این کنفرانس که اساساً چه ماهیتی دارد و این مصوبه‌ای که ایران توانسته بگیرد صحبت کنیم. آقای حکمی قبل از اینکه برسیم به مصوبه که ببینیم جزئیاتش چیست و در پی آن چه اتفاقی خواهد افتاد راجع به خود ITU بفرمایید که ITU چیست، اجلاس آن چه اهمیتی دارد و به چه مواردی می‌پردازد.

حکمی: در ابتدا می‌خواهم عرض تبریک داشته باشم ایام ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا و روز مادر را خدمت همه مادران سرزمینمان و همینطور گرامی بدارم یاد و خاطره همه شهدای خانواده بزرگ ارتباطات در کشور سرکار خانم شهیده معصومه عظیمی، شهید عباس فرزاد، شهید نور مهدوی، شهید حامد سعیدی همه کسانی که در بیمارستان گاندی در روز حمله جنایت‌آمیز به مرکز صدا و سیما در خیابان الوند و در قلب مسکونی و در جوار بیمارستان در شهر تهران این فاجعه را تجربه کردند، می‌خواهم سلام عرض کنم خدمت دختر خانم کوچکی در بندرعباس به اسم خانم سدنا که خانه شان در جوار یک مرکز مخابراتی غیرنظامی بود و با بمباران مستقیم آن مرکز پدرش را از دست داد.

آنچه که در این اجلاس در قطر اتفاق افتاد در وهله اول به رسمیت شناختن خون‌های بی‌گناهی بود که با حمله جنایتکارانه به زیرساخت‌های غیرنظامی حوزه ارتباطات کشور هرجا فرکانسی جابجا می‌شده چه در سازمان صدا و سیما چه در وزارت ارتباطات، چه در اپراتور‌های مخابرات ثابت و سیار خون‌های آنها به هدر نرفت و این جنایت در اسناد بین‌المللی ثبت شد.

اتحادیه بین المللی مخابرات یکی از قدیمی‌ترین ارکان جامعه بین‌المللی است همانطور که می‌دانید در سال ۱۸۶۵ و ۸۰ سال پیش از تاسیس سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المللی مخابرات فعالیت خودش را آغاز کرده و پس از تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان آژانس تخصصی به این سازمان پیوسته، نکته جالب دیگر هم این است که این اتحادیه ۱۹۴ عضو دارد یعنی یک عضو بیشتر از سازمان ملل متحد برای اینکه واتیکان عضو ITU است، اما عضو سازمان ملل متحد نیست که این نشان می‌دهد اهمیت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تنظیمگری حوزه‌های فناورانه و ارتباطی بسیار بسیار حائز اهمیت است اگر ما نقطه مداری در فضا داریم آنجایی که می‌توانیم برای حفظ آن تلاش کنیم یکی مالکیت ما را تثبیت کند همین اتحادیه است، اگر بر فرکانس‌های کشورمان مالکیت داریم و اجازه تداخل در آن یا سوء استفاده از آنها را نمیدهیم به واسطه مقرراتی است که همین اتحادیه در دنیا در نقش یک تنظیمگر اعمال می‌کند و بسیار حوزه‌های گسترده فعالیت دیگری که این نهاد مهم و معتبر بین المللی به عنوان یک نهاد تخصصی این نقش را ایفا می‌کند.

مهم‌ترین رکن این نهاد اجلاسی است که هر چهار سال یکبار تحت عنوان کنفرانس سران مختار برگزار می‌شود در این کنفرانس برای ۴ سال آینده تمام مقدرات اتحادیه مشخص می‌شود دبیرکل انتخاب می‌شود، معاون دبیرکل انتخاب می‌شود، سه دفتر تخصصی بسیار مهم روسایش انتخاب می‌شوند، شورای اجرایی یا آن چیزی که در ادبیات ما خیلی مرسوم است شورای حکامش ۴۸ عضو انتخاب می‌شوند، اعضای هیئت مقررات رادیویی که در واقع شورای حل اختلاف بین کشور‌ها است انتخاب می‌شوند تمام مقدرات اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای ۴ سال آینده به سرانجام می‌رسد و این تنها جایی است که تمام کشور‌های عضو حق رای دارند، چون در چهار سال آینده‌اش فقط همان ۴۸ کشور عضو شورای اجرایی اش هستند که حق رای دارند و این فرصت برای ما بسیار فرصت مهمی بود که بتوانیم حقانیت حملاتی که علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ارتباطی کشورمان صورت گرفته بود را به اثبات برسانیم. مستحضر هستید که در خرداد ماه سال جاری در شرایطی که جمهوری اسلامی حق رای در شورا نداشت به پشتوانه ۶ کشور عربی که هر ۶ کشور حق رای داشتند قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد یک قطعنامه کاملا سیاسی و یک جانبه که صرفاً اشاره می‌کرد برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در کشور‌های منطقه بدون هیچ پشتوانه‌ای علی رغم تکذیب جدی که مقامات جمهوری اسلامی داشتند که هیچگاه هیچ حمله‌ای به زیرساخت‌های غیر نظامی کشور‌های همسایه نکرد آنجا تصویب شد علیه ایران البته که با اقدامات بسیار یکپارچه‌ای که سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و وزارت خارجه در آن مقطع انجام دادند زهر آن قطعنامه گرفته شد عنوان ایران از تیتر آن قطعنامه حذف شد و فقط در پی نوشت و در توضیحات به این موضوع اشاره و مقرر شد که خانم دبیر کل اتحادیه گزارشی را از این موضوع منتشر کند.

ما در فضایی وارد کنفرانس سران مختار در دوحه قطر شدیم که چند هفته قبل از شروع این کنفرانس دبیرکل اتحادیه گزارشی را داده بود که بسیار گزارش ضعیفی بود بدون راستی آزمایی اشاره به یک سری منابع خبری گمنام و یا تعویق برخی از رویداد‌ها در همان مقطع خود بنده جلسه بر خطی را با دبیرکل اتحادیه تشکیل دادم و به او ابلاغ کردم موضوع جمهوری اسلامی را که ما در ایران داریم در مورد از بین رفتن جان آدم‌ها و شهادت آدم‌ها در حین خدمت صحبت می‌کنیم و شما به صورت یک سویه فقط نیمه جنوبی خلیج فارس اتفاقاتش را بررسی کردید بدون اینکه به ریشه این موضوع و به اتفاقات در حجم بسیار گسترده‌تر و جنایت‌آمیزی که در نیمه شمالی خلیج فارس و در کشور عزیز ما اتفاق افتاده بپردازید، ما در چنین شرایطی وارد مهمترین اجلاس بین المللی حوزه مخابرات و فناوری در دنیا شدیم در حالی که میزبانی اش هم در قطر بود البته میزبانی ۴ سال پیش مشخص شده بود، اما از بد حادثه در همین شرایط بود حالا من در بخش‌های بعدی توضیح می‌دهم چه اقداماتی در این اجلاس صورت گرفت.

سوال: آقای رستگار هم راجع به سابقه فعالیت صدا و سیما در این اتحادیه بفرمایید و این مصوبه‌ای که موفق شدید برای اولین بار است که ایران توانسته چنین مصوبه‌ای را از این اتحادیه بگیرد اهمیتش و اینکه نهایتاً مفادش چیست و چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت.

رستگار: به نوبه خودم تبریک این اعیاد را دارم و به مادران سرزمینم تبریک و شادباش می‌گویم و یاد و خاطره شهدای رسانه ملی و حوزه ارتباطات را گرامی می‌دارم، من یک سابقه و تفکیکی از چرایی حضور صدا و سیما در آی کیو توضیح بدهم به واسطه نظام حکمرانی فرکانسی که قبل از انقلاب هم این نظام چیده شده حوزه فرکانسی ارتباطات صدا و سیما مختص به خودش است و نوع تنظیم‌گری و تقسیم فرکانسی اش توسط خود صدا و سیما انجام می‌شود.

وزارت ارتباطات به عنوان رابط اصلی حوزه ارتباطات نماینده کشور در ITU است و در کنار دوستان موارد و ملاحظات حوزه انتشار در قسمت برودکَست و پخش همگانی را در ITU پیگیری می‌کنیم علاوه بر این همکاران ما در سازمان عضو گروه‌های تخصصی و گروه‌های مطالعاتی هستند که مرتبط با حوزه صدا و تصویر است به طوری که الان رئیس یکی از دپارتمان‌های مطالعات ITU یکی از همکاران ما در سازمان است گروه ۶ ‏ ITU رئیسش یکی از همکاران سازمان صدا و سیما است و سازمان صدا و سیما در حوزه دانشی صدا و تصویر در استانداردسازی دنیا فعالیت خوب و موثری را دارد در کنار این در حوزه تنظیمگری هم ارتباطات و هماهنگی خوبی با وزارت ارتباطات داریم و حوزه‌های مختلفی که قابلیت تاثیرگذاری روی پخش همگانی دارد مثلاً بحث اینترنت ماهواره‌ای که ممکن است فرکانس‌هایش تداخل با حوزه انتشار تلویزیونی داشته باشد را با هماهنگی دوستان در مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم و به عنوان یک ید واحده تلاش می‌کنیم از منافع کشور در سازمان‌های بین‌المللی حمایت کنیم اتفاقی که در این اجلاس هم افتاد به لطف خدا و واقعاً چیزی خارج از لطف خداوند نمی‌بینم، چون پیچیدگی اتفاقاتی که در این اجلاس افتاد و شرایطی که آقای حکمی هم توضیح دادند بعضی از دوستان را بر این داشته بود که ما اصلاً وارد این اجلاس به طور قوی نشویم، چون ممکن است موفقیت حاصل نکنیم و این موفقیت حاصل نکردن تبعات بعدی داشته باشد ولی الحمدلله هماهنگی خوبی انجام شد و یک سلسله جلسات تقریباً بیش از پنج، شش ماه یعنی قبل از اجلاس قبلی که ITU داشت در خرداد تدبیر شد دوستان ما و دوستان وزارت ارتباطات و مجموعه وزارت خارجه جلسات منظمی را داشتند که بتوانند حقانیت کشور در حوزه زیرساخت عمومی ارتباطی که غیرنظامی است و طبق مصوبات خود ITU و سازمان ملل حمله به آنها جنایت جنگی شناخته می‌شود اینها را تدبیر کنیم، از حق کشور دفاع کنیم و الحمدلله در این اجلاس علاوه بر بحث شهدای مدرسه شجره میناب، فرستنده رادیو میناب که مورد اصابت قرار گرفته شده بود و مابقی جا‌ها تقریباً سازمان صدا و سیما بیش از ۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت در دو جنگ اخیر در کل کشور سایت‌های اصلی ما در کشور در جام جم فرستنده‌های اصلی ما مورد اصابت جدی قرار گرفت و به لطف خدا و تلاش همکاران ما به واسطه تدابیری که خود آقای جبلی مستمر و به طور مداوم پیگیری می‌کردند در حوزه پدافند غیرعامل ما کمترین اثر و کمترین خللی روی آنتن نداشتیم ولی واقعاً حجم خسارات بسیار گسترده‌ای کشور دید در حوزه ارتباطات و این زیرساخت ارتباطی منحصر به فرستنده ما نبود، حوزه سیگنال رسانی ما حجم زیادی اش وابسته به زحمات دوستان در وزارت ارتباطات است سایت‌هایی که دوستان داشتند و مکان‌هایی که دوستان داشتند مورد اصابت قرار گرفت، حداقل سمت صدا و سیما چیزی بالغ بر صد همت با توجه به قیمت ارز که امروز شاهدش هستیم ما خسارت دیدیم نزدیک به ۱۰۹ همت در مجموع دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه این فقط خسارت صدا و سیما است این هم سندسازی شد توسط همکاران ما و به عنوان یک پیوست قوی سند علاوه بر اینکه به صورت یک بروشور تهیه شد و در اختیار دبیرکل و اعضا قرار گرفت در این اجلاس.

سوال: این بروشوری است که گزارش خسارت‌های وارده به صدا و سیما است که شما به اتحادیه ارائه دادید.

رستگار: صدا و سیما و وزارت ارتباطات، عرض کردم جلسات هماهنگی ما داشتیم که نوع مواجهه مان با اتفاقات با توجه به پیچیدگی صحنه چه جور باشد، کی چه چیزی را باید کدام قسمت از بخش و تیم ارائه بدهد که ما بتوانیم به آن هدفی که بحث تصویب سند بود برسیم.

سوال: حالا می‌رسیم به سند، آقای حکمی این سند که اشاره هم کردند برای اولین بار است که مصوب شده چه اهمیتی دارد، چه هدفی را دنبال می‌کند و چه دستاوردی برای ما خواهد داشت.

حکمی: آقای رستگار اشاره کردند ما رویکردی را از همان قبل از اجلاس شورای اجرایی اتحادیه در خرداد ماه در پیش گرفتیم مهمترین موضوعش هماهنگی، همدلی و یکپارچگی در کشور بود..

(خبر، تکمیل می شود)