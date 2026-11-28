به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد رستگار معاون توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما و آقای محمد حافظ حکمی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، موضوع مصوبه بررسی خسارت‌های صدا و سیما و زیرساخت ارتباطات ایران در اجلاس ITU را تحلیل و درباره آن تبادل نظر کردند. متن این برنامه به شرح زیر است:

سوال: امشب راجع به مصوبه ارزیابی خسارت‌های صدا و سیما و زیرساخت ارتباطات ایران در اجلاس ITU می‌خواهیم صحبت کنیم اجلاس سران مختار اتحادیه بین المللی ارتباطات از هجدهم آبان تا ششم آذر ماه در دوحه قطر برگزار شد که این اجلاس عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری و سیاستگذاری اتحادیه بین المللی ارتباطات است که هر چهار سال یکبار با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود و تعیین راهبرد‌ها و اولویت‌های آتی این اتحادیه را عهده‌دار است، هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران با دیپلماسی فنی موثر توانسته مصوبه بازشناخت خسارت‌های وارده به صدا و سیما و زیرساخت‌های ارتباطات ایران را در مجمع عمومی این کنفرانس به تصویب برساند که در این برنامه سعی می‌کنیم هم راجع به این کنفرانس که اساساً چه ماهیتی دارد و این مصوبه‌ای که ایران توانسته بگیرد صحبت کنیم. آقای حکمی قبل از اینکه برسیم به مصوبه که ببینیم جزئیاتش چیست و در پی آن چه اتفاقی خواهد افتاد راجع به خود ITU بفرمایید که ITU چیست، اجلاس آن چه اهمیتی دارد و به چه مواردی می‌پردازد.

حکمی: در ابتدا می‌خواهم عرض تبریک داشته باشم ایام ولادت با سعادت خانم فاطمه زهرا و روز مادر را خدمت همه مادران سرزمینمان و همینطور گرامی بدارم یاد و خاطره همه شهدای خانواده بزرگ ارتباطات در کشور سرکار خانم شهیده معصومه عظیمی، شهید عباس فرزاد، شهید نور مهدوی، شهید حامد سعیدی همه کسانی که در بیمارستان گاندی در روز حمله جنایت‌آمیز به مرکز صدا و سیما در خیابان الوند و در قلب مسکونی و در جوار بیمارستان در شهر تهران این فاجعه را تجربه کردند، می‌خواهم سلام عرض کنم خدمت دختر خانم کوچکی در بندرعباس به اسم خانم سدنا که خانه شان در جوار یک مرکز مخابراتی غیرنظامی بود و با بمباران مستقیم آن مرکز پدرش را از دست داد.

آنچه که در این اجلاس در قطر اتفاق افتاد در وهله اول به رسمیت شناختن خون‌های بی‌گناهی بود که با حمله جنایتکارانه به زیرساخت‌های غیرنظامی حوزه ارتباطات کشور هرجا فرکانسی جابجا می‌شده چه در سازمان صدا و سیما چه در وزارت ارتباطات، چه در اپراتور‌های مخابرات ثابت و سیار خون‌های آنها به هدر نرفت و این جنایت در اسناد بین‌المللی ثبت شد.

اتحادیه بین المللی مخابرات یکی از قدیمی‌ترین ارکان جامعه بین‌المللی است همانطور که می‌دانید در سال ۱۸۶۵ و ۸۰ سال پیش از تاسیس سازمان ملل متحد، اتحادیه بین‌المللی مخابرات فعالیت خودش را آغاز کرده و پس از تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان آژانس تخصصی به این سازمان پیوسته، نکته جالب دیگر هم این است که این اتحادیه ۱۹۴ عضو دارد یعنی یک عضو بیشتر از سازمان ملل متحد برای اینکه واتیکان عضو ITU است، اما عضو سازمان ملل متحد نیست که این نشان می‌دهد اهمیت اتحادیه بین‌المللی مخابرات در تنظیمگری حوزه‌های فناورانه و ارتباطی بسیار بسیار حائز اهمیت است اگر ما نقطه مداری در فضا داریم آنجایی که می‌توانیم برای حفظ آن تلاش کنیم یکی مالکیت ما را تثبیت کند همین اتحادیه است، اگر بر فرکانس‌های کشورمان مالکیت داریم و اجازه تداخل در آن یا سوء استفاده از آنها را نمیدهیم به واسطه مقرراتی است که همین اتحادیه در دنیا در نقش یک تنظیمگر اعمال می‌کند و بسیار حوزه‌های گسترده فعالیت دیگری که این نهاد مهم و معتبر بین المللی به عنوان یک نهاد تخصصی این نقش را ایفا می‌کند.

مهم‌ترین رکن این نهاد اجلاسی است که هر چهار سال یکبار تحت عنوان کنفرانس سران مختار برگزار می‌شود در این کنفرانس برای ۴ سال آینده تمام مقدرات اتحادیه مشخص می‌شود دبیرکل انتخاب می‌شود، معاون دبیرکل انتخاب می‌شود، سه دفتر تخصصی بسیار مهم روسایش انتخاب می‌شوند، شورای اجرایی یا آن چیزی که در ادبیات ما خیلی مرسوم است شورای حکامش ۴۸ عضو انتخاب می‌شوند، اعضای هیئت مقررات رادیویی که در واقع شورای حل اختلاف بین کشور‌ها است انتخاب می‌شوند تمام مقدرات اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای ۴ سال آینده به سرانجام می‌رسد و این تنها جایی است که تمام کشور‌های عضو حق رای دارند، چون در چهار سال آینده‌اش فقط همان ۴۸ کشور عضو شورای اجرایی اش هستند که حق رای دارند و این فرصت برای ما بسیار فرصت مهمی بود که بتوانیم حقانیت حملاتی که علیه زیرساخت‌های غیرنظامی ارتباطی کشورمان صورت گرفته بود را به اثبات برسانیم. مستحضر هستید که در خرداد ماه سال جاری در شرایطی که جمهوری اسلامی حق رأی در شورا نداشت به پشتوانه ۶ کشور عربی که هر ۶ کشور حق رأی داشتند قطعنامه‌ای علیه ایران صادر شد یک قطعنامه کاملا سیاسی و یک جانبه که صرفاً اشاره می‌کرد برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در کشور‌های منطقه بدون هیچ پشتوانه‌ای علی رغم تکذیب جدی که مقامات جمهوری اسلامی داشتند که هیچگاه هیچ حمله‌ای به زیرساخت‌های غیر نظامی کشور‌های همسایه نکرد آنجا تصویب شد علیه ایران البته که با اقدامات بسیار یکپارچه‌ای که سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و وزارت خارجه در آن مقطع انجام دادند زهر آن قطعنامه گرفته شد عنوان ایران از تیتر آن قطعنامه حذف شد و فقط در پی نوشت و در توضیحات به این موضوع اشاره و مقرر شد که خانم دبیر کل اتحادیه گزارشی را از این موضوع منتشر کند.

ما در فضایی وارد کنفرانس سران مختار در دوحه قطر شدیم که چند هفته قبل از شروع این کنفرانس دبیرکل اتحادیه گزارشی را داده بود که بسیار گزارش ضعیفی بود بدون راستی آزمایی اشاره به یک سری منابع خبری گمنام و یا تعویق برخی از رویداد‌ها در همان مقطع خود بنده جلسه بر خطی را با دبیرکل اتحادیه تشکیل دادم و به او ابلاغ کردم موضوع جمهوری اسلامی را که ما در ایران داریم در مورد از بین رفتن جان آدم‌ها و شهادت آدم‌ها در حین خدمت صحبت می‌کنیم و شما به صورت یک سویه فقط نیمه جنوبی خلیج فارس اتفاقاتش را بررسی کردید بدون اینکه به ریشه این موضوع و به اتفاقات در حجم بسیار گسترده‌تر و جنایت‌آمیزی که در نیمه شمالی خلیج فارس و در کشور عزیز ما اتفاق افتاده بپردازید، ما در چنین شرایطی وارد مهمترین اجلاس بین المللی حوزه مخابرات و فناوری در دنیا شدیم در حالی که میزبانی اش هم در قطر بود البته میزبانی ۴ سال پیش مشخص شده بود، اما از بد حادثه در همین شرایط بود حالا من در بخش‌های بعدی توضیح می‌دهم چه اقداماتی در این اجلاس صورت گرفت.

سوال: آقای رستگار هم راجع به سابقه فعالیت صدا و سیما در این اتحادیه بفرمایید و این مصوبه‌ای که موفق شدید برای اولین بار است که ایران توانسته چنین مصوبه‌ای را از این اتحادیه بگیرد اهمیتش و اینکه نهایتاً مفادش چیست و چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت.

رستگار: به نوبه خودم تبریک این اعیاد را دارم و به مادران سرزمینم تبریک و شادباش می‌گویم و یاد و خاطره شهدای رسانه ملی و حوزه ارتباطات را گرامی می‌دارم، من یک سابقه و تفکیکی از چرایی حضور صدا و سیما در آی کیو توضیح بدهم به واسطه نظام حکمرانی فرکانسی که قبل از انقلاب هم این نظام چیده شده حوزه فرکانسی ارتباطات صدا و سیما مختص به خودش است و نوع تنظیم‌گری و تقسیم فرکانسی اش توسط خود صدا و سیما انجام می‌شود.

وزارت ارتباطات به عنوان رابط اصلی حوزه ارتباطات نماینده کشور در ITU است و در کنار دوستان موارد و ملاحظات حوزه انتشار در قسمت برودکَست و پخش همگانی را در ITU پیگیری می‌کنیم علاوه بر این همکاران ما در سازمان عضو گروه‌های تخصصی و گروه‌های مطالعاتی هستند که مرتبط با حوزه صدا و تصویر است به طوری که الان رئیس یکی از دپارتمان‌های مطالعات ITU یکی از همکاران ما در سازمان است گروه ۶ ‏ ITU رئیسش یکی از همکاران سازمان صدا و سیما است و سازمان صدا و سیما در حوزه دانشی صدا و تصویر در استانداردسازی دنیا فعالیت خوب و موثری را دارد در کنار این در حوزه تنظیمگری هم ارتباطات و هماهنگی خوبی با وزارت ارتباطات داریم و حوزه‌های مختلفی که قابلیت تاثیرگذاری روی پخش همگانی دارد مثلاً بحث اینترنت ماهواره‌ای که ممکن است فرکانس‌هایش تداخل با حوزه انتشار تلویزیونی داشته باشد را با هماهنگی دوستان در مجامع بین المللی پیگیری می‌کنیم و به عنوان یک ید واحده تلاش می‌کنیم از منافع کشور در سازمان‌های بین‌المللی حمایت کنیم اتفاقی که در این اجلاس هم افتاد به لطف خدا و واقعاً چیزی خارج از لطف خداوند نمی‌بینم، چون پیچیدگی اتفاقاتی که در این اجلاس افتاد و شرایطی که آقای حکمی هم توضیح دادند بعضی از دوستان را بر این داشته بود که ما اصلاً وارد این اجلاس به طور قوی نشویم، چون ممکن است موفقیت حاصل نکنیم و این موفقیت حاصل نکردن تبعات بعدی داشته باشد ولی الحمدلله هماهنگی خوبی انجام شد و یک سلسله جلسات تقریباً بیش از پنج، شش ماه یعنی قبل از اجلاس قبلی که ITU داشت در خرداد تدبیر شد دوستان ما و دوستان وزارت ارتباطات و مجموعه وزارت خارجه جلسات منظمی را داشتند که بتوانند حقانیت کشور در حوزه زیرساخت عمومی ارتباطی که غیرنظامی است و طبق مصوبات خود ITU و سازمان ملل حمله به آنها جنایت جنگی شناخته می‌شود اینها را تدبیر کنیم، از حق کشور دفاع کنیم و الحمدلله در این اجلاس علاوه بر بحث شهدای مدرسه شجره میناب، فرستنده رادیو میناب که مورد اصابت قرار گرفته شده بود و مابقی جا‌ها تقریباً سازمان صدا و سیما بیش از ۵۰ بار مورد اصابت قرار گرفت در دو جنگ اخیر در کل کشور سایت‌های اصلی ما در کشور در جام جم فرستنده‌های اصلی ما مورد اصابت جدی قرار گرفت و به لطف خدا و تلاش همکاران ما به واسطه تدابیری که خود آقای جبلی مستمر و به طور مداوم پیگیری می‌کردند در حوزه پدافند غیرعامل ما کمترین اثر و کمترین خللی روی آنتن نداشتیم ولی واقعاً حجم خسارات بسیار گسترده‌ای کشور دید در حوزه ارتباطات و این زیرساخت ارتباطی منحصر به فرستنده ما نبود، حوزه سیگنال رسانی ما حجم زیادی اش وابسته به زحمات دوستان در وزارت ارتباطات است سایت‌هایی که دوستان داشتند و مکان‌هایی که دوستان داشتند مورد اصابت قرار گرفت، حداقل سمت صدا و سیما چیزی بالغ بر صد همت با توجه به قیمت ارز که امروز شاهدش هستیم ما خسارت دیدیم نزدیک به ۱۰۹ همت در مجموع دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه این فقط خسارت صدا و سیما است این هم سندسازی شد توسط همکاران ما و به عنوان یک پیوست قوی سند علاوه بر اینکه به صورت یک بروشور تهیه شد و در اختیار دبیرکل و اعضا قرار گرفت در این اجلاس.

سوال: این بروشوری است که گزارش خسارت‌های وارده به صدا و سیما است که شما به اتحادیه ارائه دادید.

رستگار: صدا و سیما و وزارت ارتباطات، عرض کردم جلسات هماهنگی ما داشتیم که نوع مواجهه مان با اتفاقات با توجه به پیچیدگی صحنه چه جور باشد، کی چه چیزی را باید کدام قسمت از بخش و تیم ارائه بدهد که ما بتوانیم به آن هدفی که بحث تصویب سند بود برسیم.

سوال: حالا می‌رسیم به سند، آقای حکمی این سند که اشاره هم کردند برای اولین بار است که مصوب شده چه اهمیتی دارد، چه هدفی را دنبال می‌کند و چه دستاوردی برای ما خواهد داشت.

حکمی: آقای رستگار اشاره کردند ما رویکردی را از همان قبل از اجلاس شورای اجرایی اتحادیه در خرداد ماه در پیش گرفتیم مهمترین موضوعش هماهنگی، همدلی و یکپارچگی در کشور بود..

ما یک رویکردی را قبل از اجلاس شورای اجرایی اتحادیه در خرداد ماه در پیش گرفتیم، مهمترین موضوع آن؛ هماهنگی، همدلی و یکپارچگی در کشور بود. آقای هاشمی؛ وزیر ارتباطات دستور ویژه‌ای دادند، تمام نهاد‌های ذینفع ازجمله وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ما که در این حوزه کار می‌کنند، وزارت امورخارجه، نهاد‌های امنیتی در دور یک میز بنشینند و هر آن‌چیزی که به ذهن‌شان می‌رسد، خبرگان این حوزه؛ مدیران ارشدی که در این حوزه سال‌ها کار کردند و امروز با کوله‌باری از تجربه دوره بازنشستگی خود را سپری می‌کنند، همه اینها را به مدد بگیریم، همه ظرفیت‌های کشور را پای کار بیاوریم، با یک صدای واحد در این عرصه قدم بگذاریم و اگر چنین رویکردی نبود و لطف خدا شامل حال ما نمی‌شد، حتماً این توفیق را نداشتیم. رویکردی که انتخاب کردیم، همان رویکرد مظلوم مقتدر است. ما اقتدار داریم برای این که توانستیم حماسه پایداری ارتباطات را رقم بزنیم. ما اقتدار داریم، چون علیرغم این که ۵۰۰ سایت ارتباطی ما هدف حمله قرار گرفت، ارتباطات مردم لحظه‌ای قطع نشد.

در شب جنایت حمله به عروسی در کوهستک، مرکز مخابراتی که در نزدیکی عروسی بود، هدف حمله مستقیم موشک قرار می‌گیرد؛ ۱۱ هزار شماره تلفن قطع می‌شود. در کمتر از چهار ساعت این ۱۱ هزار شماره برمی‌گردد. من هفته گذشته در سیریک، جاسک و همان منطقه بودم، همه این جان‌فشانی‌ها را از نزدیک دیدم؛ مأموری که می‌گفت من از دکل بالا می‌رفتم در حالی که پهپاد‌ها می‌آمدند و ما مجبور بودیم دوباره پایین بیاییم و دوباره برویم، ولی ارتباط مردم قطع نماند. این آن‌چیزی که از این مردم یاد گرفتیم را سعی کردیم به درستی به دنیا نشان دهیم؛ یعنی در عین حال که به کشور ما ظلم شده، اما اقتدار کشور لحظه‌ای خدشه‌دار نشده است.

ما متنی را در قالب یک سند به مجمع عمومی اتحادیه پیشنهاد دادیم و در خیل عظیم اسنادی که بیش از صد سند به مجموعه از سوی کشور‌های مختلف ارائه شده بود، متنی که جمهوری اسلامی به صورت یکپارچه و با یک وفاق کامل در بین دستگاه‌های مختلف به آن رسید و وزیر ارتباطات هم از هفته‌ها قبل از اجلاس، ما شش سفیر مقیم تهران را که نقش کلیدی در این موضوع داشتند؛ در تهران آقای وزیر احضار و به حضور پذیرفتند و مواضع جمهوری اسلامی را صراحتاً به ایشان گفتند و به آنها گفتیم که اتحادیه بین‌المللی مخابرات به عنوان یک نهاد تخصصی باید از سیاست‌زدگی به دور باشد و آن‌چه که در اجلاسیه قبلی شورا دیدیم که ۴۸ عضو فقط حق رأی داشتند، کاملاً یک رویکرد سیاسی بوده و در اجلاس سران مختار، این رویه باید اصلاح شود.

در طول اجلاس؛ در طول چهار و نیم روزی که آقای وزیر در اجلاس حضور داشتند، علیرغم همه تلاش‌ها برای نشان دادن انزوای جمهوری اسلامی، بیش از ۲۱ نشست دوجانبه و چندجانبه برگزار شد و مواضع جمهوری اسلامی صراحتاً به طرفین این نشست‌ها ابلاغ و اعلام شد. در حوزه کار کارشناسی و در کمیته‌ها، تقسیم کار یکپارچه‌ای صورت گرفت. شاید دوستانی که قبلاً در ITU بودند خاطرشان باشد؛ در آن اجلاس‌ها معمولاً وزارت خارجه مسیر خود و وزارت ارتباطات مسیر خود را می‌رفته و سازمان صداوسیما در کمیته‌هایی که موضوعات مربوط به خود را بوده، اما این بار کل تیم کارشناسی ما که یک تیم محدود ۱۰ تا ۱۲ نفره هم بوده برای این اجلاس سه هفته‌ای که بسیار جلسات فشرده از ۸ صبح بعضاً تا بعد از نیمه‌شب ادامه داشت، چون در همین سه هفته باید کل موضوعات جمع‌بندی شود، زمان باید به همه اینها برسد، به صورت یکپارچه حضور داشتند، هر روز جلسات هماهنگی در قطر و تهران برگزار می‌شد برای اتخاذ یک موضع واحد در یک بند و یک کمیته تخصصی. جمهوری اسلامی علیرغم این که این اولین سندی است که در کنفرانس سران مختار به تصویب می‌رساند، اما به لحاظ دانشی، یک عضو بسیار مفتخر است در اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ما کمک‌های بسیار زیادی را در موضوعات علمی، استانداردسازی به اتحادیه بین‌المللی مخابرات انجام دادیم، دانشمندان، نیرو‌های متخصص و مهندسین با تجربه ما نقش ویژه‌ای در تنظیم اسناد داشتند.

مهمترین دلیل توفیق این سند این بوده است ما توانستیم با ادله حقوقی و فارغ از نیات سیاسی، حرف‌مان را بزنیم و حقانیت خودمان را اثبات کنیم. سخنرانی آقای هاشمی در مجموعه عمومی هم بر همین قاعده استوار بود که سایت‌های ما آسیب دیده، اما همان‌چیزی که شعار اصلی اتحادیه بود؛ یعنی تاب‌آوری شعار اصلی این دوره کنفرانس و اتحادیه بود.

ما توانستیم تاب‌آوری را به نمایش بگذاریم، ارتباطات مردم نخوابید، هیچ جا در کشور مثلاً برای نسخه آنلاین‌شان در یک مرکز درمانی با مشکل مواجه نشدند یا در مراجعه به برنامه‌های صداوسیما یا تلوبیون یا جا‌های مختلف در ایام جنگ با مشکل مواجه نشدند، اما در عین حال، آسیب‌ها هم بسیار بود. ما از قبل از جنگ ۱۲ روزه هم الزامات پدافندی را رعایت می‌کردیم، از بعد از جنگ ۱۲ روزه به طور ویژه، این پایداری ارتباطات؛ دلیل عدم جنایت دشمن نبود، دلیل این بود که ما در خانواده بزرگ ارتباطات کشور توانسته بودیم به درستی مسیر‌های جایگزین ایجاد کنیم، دستورالعمل‌های پدافندی را به درستی اجرا کنیم و از آنها استفاده بهینه کنیم. دستاورد اصلی این سند چه بود؟ مهمترین دستاورد آن این بود که اولاً دنیا پذیرفت زیرساخت‌های غیرنظامی در حوزه ارتباطات در ایران آسیب دیده و اتحادیه بین‌المللی مخابرات باید این آسیب‌ها را گزارش کند و در سال بعد این گزارش را ارائه دهد. این همان اتحادیه‌ای است که در خرداد ماه اصلاً حاضر نبود به ما اصطلاحاً فلور دهد که بگوییم ما آسیب دیدیم.

سؤال: گزارشی که خودش مستقلاً تهیه خواهد کرد یا مستند به همین اسنادی است که اشاره کردید؟

حکمی: ذکر شده، تمام ظرافت‌های حقوقی آن رعایت شده که تحت راهبری و با هماهنگی حاکمیت جمهوری اسلامی از همه کشور‌های عضو دعوت شده در کمک و مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های ارتباطی ما، طبق این متن به تمام دفاتر تخصصی اتحادیه دستورالعملی داده شده که وظایفی را در قبال اینها چه در قالب تهیه گزارش خسارات، چه در ارائه مشاوره و راهنمایی خاص....

سؤال: یعنی هیأت مستقلی را در قالب یک تور بازرسی خواهند داشت؟

حکمی: تکالیفی را مشخص کردند برای همه ارکان، یک تکلیف؛ پیشنهاد به همه اعضاست که همه اعضا به کمک ایران بشتابند. بسیج منابع صورت بگیرد، ولی به دفاتر و ارکان تخصصی آنها مثل دفتر توسعه ارتباطات، دفتر استانداردسازی، دفتر توسعه مخابرات یا ارتباطات رادیویی به صورت ویژه دستورالعمل برای آنها مشخص شده که در تعامل با حاکمیت جمهوری اسلامی، گزارش‌هایی از میزان خسارات و نحوه کمک به بازسازی ارائه کنند و به شورای سال آینده ارائه دهند.

سؤال: در واقع مصوبه، دو رکن مهم دارد؛ ۱- پذیرفتن خسارت‌هایی که وارد شده، ۲- تهیه گزارش از میزان خسارت‌هایی که وارد شده؟

حکمی: در واقع یک دستور مشخص در زمینه کمک‌های فنی، ارزیابی خسارات، بازسازی، امنیت، تاب‌آوری شبکه‌ها، بسیج منابع و دعوت از کشور‌های عضو؛ این عینِ متن مصوبه است.

سؤال: آقای رستگار حالا با این مصوبه چه اتفاقی می‌افتد، حالا پذیرفتند که خسارت وارد شده، گزارش هم تهیه کردند و در گزارش هم اتفاقاً عین آن چیزی که شما مستند، ارسال و ارائه کردید، همه اینها پذیرفته شد، یعنی گزارش آنها هم همین بود که ما ارائه کردیم، فایده و نتیجه آن چه خواهد بود، آیا بناست که جبران خسارت اتفاق بیفتد؟ بازدارندگی برای حملات احتمالی بعدی به وجود خواهد آورد؟ چه دستاوردی را به لحاظ اجرای عملیاتی برای ما خواهد داشت؟ ضمن این که خود همین اتفاق تا این‌جا مهم است، ولی از این‌جا به بعد برای ما چه پیامدی دارد؟

محمد رستگار؛ معاون توسعه و فناوری سازمان صداوسیما: ادامه مسیر در مراجع بین‌المللی مبتنی بر پروتکل‌های حقوقی و فرایند‌های حقوقی است، شروع این فرایند حقوقی، پذیرش این خسارت است؛ یعنی این نقطه شروع به عنوان یک فرایند حقوقی و تأمین دلیل است. ما اگر هر جایی بخواهیم در هر دادگاه بین‌المللی بر علیه کشور‌های متخاصم که به زیرساخت ما آسیب زدند، اقدام کنیم؛ اولین فرایند؛ تأمین دلیل است، این یک الزام حقوقی و بین‌المللی است. اگر این سند ایجاد نمی‌شد، علاوه بر این که آن سند قبلی که توسط کشور‌های عربی که مصوب شده بود دستاویزی بود برای این که بر علیه ما همین مسیر را جلو ببرند و آسیب می‌دیدیم و با تصویب این سند خیلی از فرایند‌هایی که آن کشور‌ها پیگیری می‌کردند از حاشیه‌ها و عواقب احتمالی آن جلوگیری شد، دست کشور باز است که بتواند در حوزه‌های بین‌المللی، اقدام حقوقی متقابل کند، علاوه بر این، با توجه به الزام و توصیه‌ای که سند به همه کشور‌ها دارد، کشور‌هایی که با ما همراه هستند، این ظرفیت را دارند که در قالب این مصوبه، کمک کنند به کشور و بازسازی ما، این کمک شاید کمک مالی نباشد، ولی کمک‌های فنی از جنس مشورت‌های تخصصی، اعزام تیم‌های تخصصی ارتباطات....

سؤال: اینها داوطلبانه اتفاق می‌افتد؟

رستگار: الزام حقوقی برای کشور‌های دیگر نیست، ولی درخواست شده از همه کشور‌ها به واسطه این که این آسیب به رسمیت شناخته شده، به ما کمک کنند و اثر اصلی آن بیشتر در فاز فرایند حقوقی است که خسارات خود را با یک مرجع بین‌المللی بتوانیم، چون در حوزه داخل کشور که حوزه‌های حقوقی سازمان صداوسیما و وزارت ارتباطات تأمین دلیل و فرایند حقوقی را طی کردند و آن مبلغی که عرض کردم، به صورت گزارش کارشناس رسمی قوه قضائیه تهیه شده و به این مبلغ رسیده است، می‌طلبید که این به عنوان یک اقدام بین‌المللی در یک مرجع بین‌المللی هم ثبت شود که این مبلغ بعداً در مرجع حقوقی بین‌المللی قابلیت پیگیری داشته باشد، و این نقطه شروع و مهمی است.

سند با اجماع تصویب شده، فرایند تصویب سند در ITU به این صورت است که اگر فقط یک کشور روی یک سند نکته و مخالفتی داشته باشد، از دستور خارج می‌شود و می‌رود برای رأی‌گیری به صورت این که اصلاً این سند به صورت رأی‌گیری هم تصویب شود یا نه؟ یعنی اولین مقطع؛ این است. رأی‌گیری برای رأی‌گیری؛ اولین مقطع است، اگر تصویب شد که با رأی‌گیری انجام دهیم، تازه می‌رود در فرایند رأی‌گیری که آیا بشود یا نشود؟ این سند الحمدلله با این که کشور‌های متخاصمی هم آن‌جا وجود داشتند، ولی تدبیری شد و خدا لطف کرد با اجماع کل اعضا این سند به تصویب رسید و به عنوان دستاورد‌ها و زحماتی که دوستان ما کشیدند به لطف خدا، این اتفاق؛ جزو اولین‌هاست و دستاورد اصلی در حوزه شروع فرایند حقوقی ما برای گرفتن خسارت است.

سؤال: رویه اتحادیه؛ نمی‌دانم موارد این چنینی در سال‌های گذشته بوده یا نه، رویه به چه صورتی است؛ معمولاً در این مواقع کشورهایی که از آنها دعوت می‌شود که مثلاً کمک، همراهی و مشارکت کنند؛ معمولاً رویه این است که این کار را انجام می‌دهند؟

رستگار: سازمان ITU درست است شعار این که سیاسی نیست را دارد، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده؛ مثل همین سندی که اشاره شد. تا قبل از این رویداد، ما یک سند برای خسارات روسیه و اوکراین داشتیم و یک سندی هم غیرالزام‌آور نه بر علیه رژیم صهیونیستی، بلکه در تأیید خسارات فلسطین و کمک به آنها، چیزی که عملیاتی شده؛ فقط خسارات به سمت اوکراین است. توازن وجود ندارد؛ از این حیث است، ولی به عنوان اولین سندی که جمهوری اسلامی توانسته در این عرصه بین‌المللی ثبت کند و پیگیری حقوقی این خیلی مهم است؛ یعنی این، شروع یک مسیر است و حتماً این هماهنگی که تا الان و به نتیجه رساندن این بذری که کاشته شده تا تبدیل شود به یک درخت تناوری که بتوانیم خسارات‌ها را بگیریم و بازسازی‌هایمان را انجام دهیم، مسیر سخت و پیچیده‌ای است که ان‌شاءالله با هماهنگی همه ارکانی که تا الان هم همراه بودند انجام و پیگیری خواهد شد.

سؤال: نمی‌دانم این سؤال تا چه حدی می‌تواند واقعیت را منعکس کند یا نه؛ به نظر شما این مصوبه می‌تواند برای کشورهای متخاصم در درگیری احتمالی بعدی بازدارندگی ایجاد کند یا نه آنها اصلاً قیدی به این چیزها ندارند، ولی کلاً به لحاظ حقوقی و اثرگذاری ممکن است مثلاً چنین شود؟

رستگار: همان‌طور که اشاره کردید کشورهایی که متخاصم ما هستند، به هیچ چارچوب بین‌المللی پایبند نیستند که بگویم این سند و اسناد مختلفی که خودشان امضا کردند از جمله این‌که (حمله) به زیرساخت‌های غیرنظامی حوزه ارتباطات، صراحتاً به عنوان جنایت جنگی، مصوبه خودشان است، به آن پایبند نبودند، ولی این نباید ما را بر این بدارد که چون نمی‌شود، ما هم کاری نکنیم، ما وظیفه داریم در حد توان، منافع کشور را در مجامع بین‌المللی علیرغم این که ممکن است برای آنها بازدارندگی یا در اصل توجهی به این سند نکنند، پیگیری کنیم، این به عنوان مستند تاریخی است که حداقل رجوع خواهدشد و در یک مجمع عمومی بین‌المللی قابل پیگیری است، ولی به شخصه بازدارندگی زیادی از جهت این که بتواند از حمله مجدد جلوگیری کند، شاید به صورت عملیاتی ایجاد نکند.

سؤال: معمولاً در اجلاس‌ها و نشست‌های بین‌المللی این‌چنینی، اعلام مواضع رسمی کشورها ممکن است چیز دیگری باشد، ولی در گپ و گفت‌ها و جلسات غیررسمی، اشخاص ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند، نوع برخورد کشورهای دیگر با این حملاتی که علیه ایران اتفاق افتاد، به جز خسارت‌هایی که در حوزه ارتباطات به ما وارد کردند، نوع برخوردشان چگونه بود؟ آیا با موضع رسمی‌شان هم‌خوان بود یا متفاوت بود؟

رستگار: دقیق‌تر آقای حکمی شاید بگویند، چون من در حوزه های مرتبط ملاقات های با حوزه فرکانسی صدا و سیما حضور داشتم ولی چیزی که خودم حس کردم این تفاوت به وضوح خودش را نشان می داد یعنی تیم های کشورهای مختلف در جلسات دیدارهای غیررسمی مواضع ما را به رسمیت می شناختند و بعضا از ما حمایت می کردند و تقدیر می کردند به خاطر اقداماتمان اما در مواضع رسمی بالاخره ملاحظاتی داشتند که نمی توانستند آن ها را ابراز کنند یا حداقل این که سکوت می کردند یعنی اتفاقی که در قطعنامه مصوبه خرداد ماه هم بود همین بود یعنی در جلسات غیررسمی و هماهنگی های پیش از اجلاس همه کشورها می گفتند ما هستیم حمایت می کنیم چون ما به واسطه این که آن جا عضو آن شورا نبودیم حق رای نداشتیم نمی توانستیم صحبت کنیم مجبور بودیم با سایر کشورهایی که حق رای دارند بتوانیم مواضع خودمان را و اعتراضمان به سند را اعلام کنیم تقریبا به غیر از یکی دو کشور کسی آن قدر با ما در آن جا همراهی رسمی نکرد ولی در این اجلاس این اجماعی که ایجاد شد این اتفاق مهم همین است در سطح عمومی الان از سند ایران به صورت اجماعی حمایت صورت گرفت حالا جزئیات بیشتر را آقای حکمی باید بگویند.

سوال: آقای حکمی از جزئیات بفرمائید.

حکمی: در جمهوری اسلامی یکی از مهمترین پایه های سیاست خارجی ما چندجانبه گرایی است و دیپلماسی فناوری و دیپلماسی سایبری به عنوان یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار در سالهای پیش رو در کشور در دنیا می تواند یک نقش ویژه ای داشته باشد در این چندجانبه گری، به نظر من آن چه که در این اجلاس اتفاق افتاد دقیقا عمل به همین اصل بنیادین سیاست خارجی ایران بود که ما دنیا را فقط در بلوک شرق و غرب خلاصه نمیکنیم، ملاقات های ما با کشورهای مختلف در قاره های مختلف صورت گرفت از جزایر موریس تا تانزانیا و این ها مذاکرات رسمی بود، مذاکرات غیررسمی در فواصل و موقع نماز و در جلسات مختلف به شدت در واقع همه دوستان از همه ظرفیت های فردی شان و شناختهایشان استفاده می کردند و جا دارد داخل پرانتز تشکری هم بکنم از آقای دکتر هاشمی و هم آقای دکتر جبلی به واسطه حمایت جدی که از تیم های کارشناسی در این جا کردند ما به لحاظ اعزام کارشناس محدودیت های جدی داشتیم بعضی ها کارمند رسمی نبودند، بعضی ها بازنشسته بودند اگر حمایت های لجستیکی روسای دو دستگاه نبود و اراده و عزمشان بر این نبود که ما با تمام توان و تمام ظرفیت در این اجلاس حاضر شویم حتما با چالش های جدی مواجه بودیم همین باعث شد با یک تیم نخبه و کارشناسی خوب اعم از جوانانی که برای اولین بار بود می آمدند تا کارشناسانی که چندین و چند بار بود در این اجلاس شرکت کرده بودند یعنی برای ما مهم بود که دیپلمات های با تجربه ای را برای دوره های بعد بسازیم و این آوردگاه را از نزدیک ببینند این یکی از نقاط ضعف ما است خیلی از کشورهایی که می آیند یک ردیف پشتشان دیپلمات های جوان و کارآموزشان حضور دارند که صحنه را ببینند ارتباطات را درک کنند ما در این زمینه دچار ضعف به صورت عمومی هستیم در کشور الحمدلله در این اجلاس در حد بضاعت هر دو دستگاه توانستیم این نقیصه را برطرف کنیم آن جا وقتی که با کشورهای مختلف صحبت می کردیم از مقاومت و عظمت ملت ایران، از دفاع جانانه ملت ایران با یک شعف خاصی صحبت می کردند مشخصا بین مواضع رسمی شان و مواضعی که در موقع نماز یا موقع بریک های رویداد با ما صحبت می کردند تفاوت فاحشی بود اما این را نمی شود منکر شد که در پس این دفاع دینی و میهنی جانانه ای که در جنگ 40 روزه و در ادامه آن اتفاق افتاده اعتبار و عزت و آبروی ملت ایران در پیش چشم جهانیان علی الخصوص ملت هایی که اراده ای به استقلال دارند هرچند ممکن است در آن توانایی نداشته باشند دو چندان شد.

من اشاره ای بکنم به صحبت قبلی آقای رستگار در این که ما چه بدست آوردیم، مهمترین مسئله اش قبض و اقباض این جنایت بود اصلا تا قبل از آن کسی حاضر نبود این جنایت را بشنود همه رویشان را آن طرف می کردند انگار نه انگار که این جا اتفاقی افتاده وقتی ما داریم راجع به 500 سایت مخابراتی یا چند ده سایت در حوزه برودکست و در حوزه صدا و سیما صحبت می کنیم داریم راجع به عدد حرف می زنیم این دفترچه ای که محصول همان جلسات هماهنگی است که چند ماه بود و مشترکا توسط سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات آماده شد و ایده اش را هم از آن ابتکار عمل آقای رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرفتیم وقتی که این تصاویر و این کتابچه را آقای وزیر به خانم دبیرکل اتحادیه داد تازه انگار با یک واقعیتی مواجه شدند که ما داریم راجع به یک جنایت جنگی و حملات مستقیم به زیرساخت های ارتباطی صحبت می کنیم و این تاثیر بسیار بسبیار یعنی در همه گوشه کشور از سایت تلویزیونی در ایلام و در لرستان گرفته تا مراکز مخابراتی در قزوین و بندرعباس و هر چهار گوشه کشور عزیزمان، این جنایت شنیده شد، دوم دفع شر شد از آن هایی که می خواستند به پشتوانه یک قطعنامه ای که بحرین در مجمع عمومی سازمان ملل گرفته بود و می خواست بیاید در آژانس های تخصصی ملل متحد یک به یک به پشتوانه آن یک اقدام حقوقی بگیرد این از آن دفع شد که اتفاق بسیار مهمی بود. راجع به نقش ITU من به شما این طور بگویم مثلا در سال 2005 ، در سال 2010 آژانس بین المللی انرژی اتمی وقتی مصوبه ای می داد به نظر می رسید این آن موقع نقش مهمی ندارد و برای بقیه کشورها الزام آور نیست اما دیدیم که بعدا این ها پله های حقوقی شد تا برسیم به شورای امنیت و این جا هم همین مسیر داشت طی می شد و در نطفه با آن مقابله شد کاری که می خواستند بکنند این بود.

سوال: ما هم می توانیم پلکان درست کنیم.

حکمی: دقیقا ما هم به موازاتشان، فرمودید که این کشورها چکار می توانند بکنند، امروز اگر کشوری هم سوی با ما در این فرآیند با ما مشارکت کند می تواند در اتحادیه اعلام کند من به تکلیف خودم و به مصوبه تو عمل کردم در صورتی که قبلا صرفا یک موضوع دو جانبه مثلا بین ما و یک کشور همسو بود.

سوال: برایش امتیازی دارد؟

حکمی: بله در گزارش هایش، در انتخابات های مختلف بیلانی که آن جا ارائه می دهد و اعتباری که برای خودش در اتحادیه دارد امروز اگر کشوری همسو اگر به ما کمکی می کرده یا مشورتی می داده صرفا در قالب یک موضوع دو جانبه بوده، امروز در عمل به این مصوبه پلنری مجمع عمومی است یعنی با قابلیت استناد دیپلماتیک ما این کار را انجام دادیم، گزارش های ما هر خسارتی که امروز به ما وارد شود ما با اعلام به اتحادیه و درخواستمان به اتحادیه برای، تا امروز به دبیرکل قبل از این اجلاس گفتم که دبیرکل آمریکایی است، یک پاسخ دیپلماتیکی به من داد و گفت من اینجا دبیر هستم، رئیس کشورها نیستم، اگر مصوبه گرفتید، بر من تکلیف است به آن عمل کنم، عرب‌ها گرفتند، حالا امروز به آنها می‌گوییم بفرمایید مصوبه مجمع عمومی، یک رکن بالاتر. و این اجماعی که گفتم، فرض بر این نشود که کار ساده‌ای بوده، بسیار عملیات دیپلماتیک چندجانبه پیچیده، ما در کمیته‌های تخصصی بسیاری از قطعنامه‌های کشورهای مختلف را به گروگان گرفتیم، همان نکته‌ای که اشاره کردند؛ رأی نمی‌دادیم، وتو می‌کردیم، جلوی رأی‌گیری و اجماع‌شان را می‌گرفتیم تا آنها فشار بیاورند.

این البته همه عملیات ما نبود، جلوی بسیاری از طرح‌هایی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها ریل‌گذاری آن را می‌خواستند در این چهار سال آینده کنند، گرفتیم. مثلاً جمهوری اسلامی یکی از طرفداران جدی فناوری‌ها و ارتباطات ماهواره‌ای است، سرمایه‌گذاری خود وزارت ارتباطات و صداوسیما در حوزه توسعه ارتباطات ماهواره‌ای یا منظومه شهید سلیمانی؛ جزو تکالیف ما در برنامه هفتم است؛ یعنی کشور به این اعتقاد دارد. ما در جاده‌های صعب‌العبور و روستاهای دور افتاده‌مان، بهترین ابزار ما؛ ارتباط ماهواره‌ای است، اما کدام نوع از ارتباطات ماهواره‌ای؟ ارتباطات ماهواره‌ای در حاکمیت کشورها، و آمریکایی‌ها در جاهای مختلف اتصال به ارتباطات ماهواره‌ای را می‌خواستند جزو شاخص‌های توسعه یافتگی قرار دهند. ما نه تنها در یک دیپلماسی چندجانبه سندمان را به تصویب رساندیم، بلکه تیم‌های کارشناسی ما در این سه هفته در کمیته‌های مختلف جلوی این ریل‌گذاری‌های غلط را می‌گرفتند، تجربه دانشی ما در ITU بسیار حائز اهمیت است و کشورهای دیگر با استناد به حرف ما، به واسطه تخصص‌گرایی ما؛ یعنی ما هم غیرت انقلابی و چارچوب اصول خودمان را داشتیم اما کاملاً به شکل علمی و زبان همه‌فهم، یعنی دنیا به ما به عنوان یک نظریه کارشناسی در کمیته‌ها احترام می‌گذاشت، مثلاً یکی از کشورهای همسایه ما واقعاً در قالب قلم به اجاره، هر جا یک سندی بود، برای مثال اتصال به ماهواره‌های آمریکایی به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی، یعنی شما می‌خواهید رتبه‌تان در اتحادیه و ارزیابی‌های اتحادیه بالاتر رود، باید مثلاً به فلان منظومه ماهواره‌ای متصل شوید، چون الان منظومه ماهواره دیگری هم در دنیا وجود ندارد؛ نه چینی‌ها، نه روس‌ها هنوز روی زمین محصول پرقدرتی ندارند. وقتی می‌گویید پس اتصال به منظومه ماهواره‌ای الان یکی هم بیشتر نیست، یعنی بروید در نظام ارتباطی آمریکا هضم شوید،‌ جلوی اینها را در کمیته‌ها و اسناد مختلف گرفتیم؛ این هم یکی از دستاوردهای بسیار مهم است؛ هم بر اصول خودمان ایستادیم، هم منافع کشور را تأمین کردیم، هم در یک دیپلماسی چندجانبه از موضوعی که از خرداد ماه و قطعنامه 1436 آغاز شده بود، دفع شر کردیم.

سؤال: آقای رستگار اشاره کردید این تازه آغاز یک مسیر است، ادامه این مسیر چگونه خواهد بود و چه فرایندی طی خواهد شد که بتوانیم احقاق حق کاملی را روی این اتفاقات و خسارت‌هایی که به ما وارد شده بتوانیم بگیریم؛ چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه صداوسیما؟

رستگار: قدم بعدی بعد از تصویب این سند، با توجه به تکلیفی که بر دبیرکل برای ارزیابی خسارات دارد، پیگیری این که تیم تخصصی ذیل ITU برای ارزیابی خسارات ما تشکیل شود و گزارش خود را که برای اجلاس سال آینده است آماده کند. ما باید این را پیگیری و هدایت کنیم. از بعد داخلی هم گزارش‌های خساراتی که کارشناسی رسمی شده را باید به صورت کارشناس‌های بین‌المللی در بیاوریم و به عنوان یک سند بین‌المللی آماده‌سازی کنیم، دوستان وزارت خارجه باید پیگیری مستمری را برای بحث‌های حقوقی در مراجع بین‌المللی داشته باشند و همان‌طور که اشاره شد؛ باید پلکان درست کنیم. ما در قدم اول این پلکان هستیم و این هم‌افزایی که الان شکل گرفته را حتماً باید ادامه دهیم، اجلاس‌های فرعی ITU برای بررسی این موضوع همچنان ادامه دارد و ادامه دادن این سند و سند‌های تکمیلی این مسیر باید در دستور کار قرار گیرد، همچنان که الان دوستان ما شروع کردند برای قدم بعدی آن در حوزه سند بعدی ITU بتوانند کار کنند و ان‌شاءالله این مسیر به مسیری که خسارات ما از محل کشور‌هایی که عضو هستند، البته این مسیر طولانی و پیچیده‌ای است، ولی نمی‌شود صد درصد آن را نفی کرد. آن حوزه؛ حوزه اصلی این سند که باید خیلی روی آن تأکید و پیگیری شود؛ حقانیت جمهوری اسلامی و این که جنایت جنگی در این حوزه رخ داده، از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری شود و ان‌شاءالله بتوانیم حق مردم مظلوم و مقتدرمان را در مجامع بین‌المللی احیا کنیم و به دست بیاوریم.

سؤال: آن چه نهایتاً دنبال می‌کنیم این است که غرامت از متجاوزین باشد؟

رستگار: مجموعه خساراتی که اتفاق افتاده برای تعیین خسارت و غرامت؛ مجموعه است که فقط در حوزه ارتباطات نیست، حوزه‌های مختلف کشور در این حوزه آسیب دیدند، حوزه ارتباطات پیشرو شده که بستر حقوقی برای سایر اقدامات در حوزه‌های مختلف را هم ایجاد کند و این سند پایه‌ای است که برای مابقی دستگاه‌ها و حوزه‌ها هم این ظرفیت به وجود آمده و آنها هم باید پای کار بیایند که کشور به صورت یکپارچه در همه حوزه‌ها برود و اقدام حقوقی کند که بتواند غرامت را در همه حوزه‌ها از متجاوزان درخواست کند.