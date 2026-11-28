معاون برنامه‌ریزی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به پایان سلسله‌دوره‌های همسان‌سازی داوران طی امسال گفت: امسال در قالب چهار دوره تخصصی ۲۰۰ داور زن و مرد آموزش دیدند که حضور ۵۰ داور زن برای نخستین‌بار در این طرح رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سعید متانی با تشریح روند توسعه کیفی داوری در جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد:طرح همسان‌سازی داوران تخصصی سازمان امداد و نجات برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ با جامعه هدف ۵۰ نفری پایه‌گذاری شد، اما اثربخشی ملموس این دوره‌ها در ارزیابی مسابقات، آزمون‌ها و المپیاد‌های امدادی موجب شد تا در برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ ظرفیت آموزش‌ها به چهار برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به جمع‌بندی برگزاری چهار دوره آموزشی طی امسال افزود:در مجموع ۲۰۰ نفر از داوران و سرداوران کشور تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند که از این تعداد ۱۵۰ نفر از برادران و ۵۰ نفر از خواهران بودند.

معاون سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با تاکید بر اینکه ورود بانوان به این چرخه آموزشی برای نخستین‌بار طی امسال محقق شده است گفت: آموزش شیوه‌های یکنواخت امتیازدهی و ایجاد وحدت رویه در سرفصل‌های داوری محور اصلی این دوره‌ها بود تا زمینه ارزیابی‌های فنی و دقیق در رویداد‌های امدادی بانوان نیز با بالاترین کیفیت فراهم شود.

متانی داوران آموزش‌دیده را بازوان اصلی نظام ارزیابی هلال‌احمر دانست و خاطرنشان کرد: قضاوت و سنجش امدادگران در دوره‌های تخصصی، بازآموزی‌ها، آزمون‌های ارتقای درجه، مسابقات و المپیاد‌ها بر عهده همین کادر داوری است بنابراین ارتقای ضریب اطمینان و دقت نظر آنان ارتباط مستقیمی با سنجش واقعی توان عملیاتی نیرو‌های امدادی دارد.

وی گفت: برنامه سازمان امداد و نجات برای سال‌های آینده، حفظ، استمرار و ارتقای سطح تخصصی همین داوران تربیت‌ شده است تا شبکه داوری امداد و نجات کشور همواره از استاندارد‌های روز و یکپارچه برخوردار باشد.