\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc\u060c \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c \u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06f1\u06f2\u06f6 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0645\u067e \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u06cc \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f .\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0642\u0627\u06cc \u0633\u0637\u062d \u062a\u06a9\u0648\u0627\u0646\u062f\u0648\u06cc \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0641\u0631\u0635\u062a \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0648 \u0645\u062d\u06a9 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.